Balestrando, Assisi vince la gara “dei patroni“

La Compagnia Balestrieri di Assisi si è aggiudicata la gara di tiro “Balestrando per san Francesco e sant’Ubaldo“, la disfida che, da quattro anni, vede impegnati i tiratori della Compagnia di Assisi e della Società di Gubbio. La manifestazione si è svolta sulla piazza antistante la Cattedrale di San Rufino dove, nonostante il caldo e anche folate di vento che hanno reso la gara incerta e difficile, i balestrieri assisani ed eugubini si sono sfidati all’ultima verretta per quello che sta diventando un evento ormai consolidato, quasi una sorta di gemellaggio tra amanti dell’arte della balestra antica: due antiche città, quali Gubbio e Assisi in amichevole disputa nel nome dei loro Santi patroni. L’edizione 2025 è stata vinta - ed è la prima volta nelle edizioni sino a ora svoltesi - dai balestrieri assisani. Una gara condizionata dal vento che i ‘padroni di casa’ hanno gestito al meglio, anche ottenendo punteggi assai elevati. Sfida, ma anche spettacolo, all’insegna dei colori dei costumi e dei suoni grazie all’animazione dei tamburini e dei vari gruppi eugubini e assisani. Intervenuta alla manifestazione Veronica Cavallucci, vicesindaco di Assisi. Una giornata all’insegna dell’amicizia tra le due compagnie della balestra antica tra le più apprezzate in Umbria e nel panorama italiano, nel nome e nei valori di due grandi santi Patroni, Francesco e Ubaldo, delle comuni tradizioni culturali e ambientali delle due città e delle affinità religiose. Una prova d’autore prima del campionato nazionale di domenica prossima a Gualdo Tadino e del Palio di San Rufino di fine agosto.