Porta San Giacomo vince il torneo

Domenica all’insegna di emozioni, tradizioni e storia per il “Torneo di San Giacomo“, andato in scena in una piazza Gabriotti gremita e vibrante di entusiasmo. La competizione, che ha visto fronteggiarsi le storiche porte della città ha dato vita a un duello serrato e appassionante con un doppio pareggio al vertice tra Porta San Giacomo e Porta San Florido, entrambe protagoniste di un’eccellente performance. Alla fine è stata porta San Giacomo a trionfare con 311 punti. Il titolo di “Balestriere di giornata“ è andato a una donna che ha spiccato su tutti nelle varie sfide: lei è Donella Bernini, vera protagonista della gara con uno straordinario risultato di 91 punti. Nell’aggiudicarsi il titolo di miglior balestriere Bernini ha guidato la propria porta alla vittoria della sfida. Nella classifica delle prestazioni di questa domenica si incontrano al terzo posto - condiviso - a quota 77 punti Raffaele Ercolanelli (Porta San Florido) e Marco Pieracci (San Giacomo). Il secondo gradino del podio è andato invece a Roberto Lucaccioni (San Florido) e Roberto Lombardi (San Giacomo), entrambi con 84 punti. Da segnalare anche l’unica buletta della gara realizzata da Raffaele Ercolanelli. "Ancora una volta la compagnia e la città hanno dimostrato che la tradizione non è un ricordo, ma un presente vivo, partecipato e vibrante. L’appuntamento con il Torneo delle quattro porte è al prossimo evento, dove la storia tornerà a parlare attraverso i gesti antichi della balestra manesca", commentano gli organizzatori nel dare appuntamento alle altre sfide inserite nel programma di Estate in città, il ciclo di iniziative che si svolgono fio a ottobre in centro storico e nelle frazioni.