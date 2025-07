Sport? Qui vince la sedentarietà. In 329mila praticano attività . Ma 4 su 10 non l’hanno mai fatta

Gli umbri un popolo di sportivi? Mica tanto. Sono soltanto 329mila coloro che praticano con una certa regolarità un’attività sportiva nella nostra regione. Si tratta di persone dai 3 anni in su, che almeno due volte a settimana si dedicano allo sport in maniera attiva. La percentuale è pari al 39,3 per cento, sotto la media del Centro Italia (41,5%) ma un po’ più alta della media nazionale (37,5%) e comunque terza miglior regione del Centro dietro a Lazio e Toscana e davanti a Marche e Abruzzo. E’ uno dei risultati che emergono dall’analisi effettuata dall’Istat che si basa sui dati dell’Indagine “I cittadini e il tempo libero” condotta nel 2024. L’Indagine, che fa parte di un sistema integrato di indagini sociali, rileva atteggiamenti e comportamenti della popolazione riconducibili alla sfera del tempo libero, con particolare riguardo alle attività legate alla partecipazione culturale, alla pratica sportiva e alle attività più direttamente legate alla sfera del sé e dell’autorealizzazione.

In linea generale sono le regioni del Nord dove si pratica con costanza uno sport: la popolazione che si dedica al proprio corpo supera quasi ovunque il 50 per cento, mentre è al Sud che le percentuali scendono a volte abbondantemente sotto il 30 per cento. Va anche detto che l’anno scorso il 22,2 per cento degli umbri (sempre sopra i tre anni) ha dichiarato di aver smesso di fare sport (circa 186mila persone) e che addirittura il 38,5 per cento non lo ha mai praticato nella sua vita (322mila soggetti). Poi c’è anche chi dichiara di svolgere una qualche attività fisica – che si riduce a una camminata, esercizi fisici in casa, una pedalata ogni tanto o una partitella con gli amici ogni tanto –: qui parliamo del 30,6 per cento degli umbri mentre più di un abitante del Cuore Verde su tre (36,1) nella sua vita non ha mai fatto né attività fisica e men che meno uno sport. In linea generale negli ultimi 15 anni aumentano le persone di 3 anni e più che praticano sport nel tempo libero e la crescita interessa soprattutto la pratica sportiva continuativa, mentre la pratica occasionale è rimasta pressoché stabile. Nel 2024 quasi la metà degli sportivi dichiara di praticare sport una o due volte a settimana e sono gli uomini a praticarlo con maggiore frequenza delle donne: si allenano tre o più volte a settimana il 40,3% degli uomini e il 32,8% delle donne.

