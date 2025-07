Fere a basso costo, il ritiro sarà a... Terni: "Qualche giocatore prende 800mila euro"

L’abbattimento dei costi inizia a generare effetti tangibili. Coinvolge anche il ritiro estivo, che si svolgerà a Terni, non a Cascia dove era stato programmato dai fratelli D’Alessandro. Per quanto riguarda i calciatori e lo staff, ci si prepara a una serie di inevitabili partenze, sia in merito alla prima squadra che al settore giovanile. Prosegue nei canoni e nei tempi previsti la “due diligence“ che dovrebbe condurre a breve il pacchetto azionario in nuove mani e l’iter tecnico-burocratico di Palazzo Spada relativo al nuovo stadio. In questa fase transitoria le notizie a 360 gradi sulla Ternana continuano ad arrivare dal sindacoe presidente della Provincia, Stefano Bandecchi che sta svolgendo una costante supervisione del complicato scenario rossoverde. "Ieri (martedì, n.d.r.) alle 15.58 ho ricevuto una telefonata in cui in cui mi si diceva che non erano arrivati i soldi per pagare la scadenza entro le 16, che valeva da 6 agli 8 punti – così Bandecchi nella sede della Provincia – . Mi sono sentito svenire, poi tutto è arrivato regolarmente e tutto è stato pagato. Dunque siamo ancora in gioco. Lasciamo lavorare i vari professionisti. Ci sono patti di riservatezza importanti, proprio perchè si tratta di aziende importanti che possono arrivare. Credo che entro il 25 di questo mese avremo tutte le risposte. E saranno regolarmente coperte anche le scadenze del 16 luglio". Le prospettive confermano i tagli generalizzati dei costi: "Soffriremo un po’ – ha spiegato Bandecchi – poi ci divertiremo. Il passaggio di proprietà è importante. Pensiamo alla squadra e a Mammarella che si occupa dei calciatori. Qualcuno guadagna 800 mila euro l’anno per non fare nulla. Io vinsi un campionato con una squadra che non era la più costosa, ma la curavo nel modo giusto e con un po’ di ossessione. Il ritiro a Cascia l’hanno già annullato. Lo faranno a Terni, non conosco le date perché non mi occupo direttamente di calcio e sono solo un tifoso". Infine, Bandecchi smentisce un suo futuro ritorno alla guida della società rossoverde: "Assolutamente no. Sono sotto processo proprio perché mi sono occupato di Ternana. Il punto del contendere è se posso utilizzare per lo sport i soldi delle rette dell’Università (Unicusano ndr)". Intanto, sul fronte-partenze, è da segnalare quella di Stefano Morrone, tecnico che lascia la Primavera rossoverde (dopo averla guidata in una grande stagione fino ai playoff) per approdare quella del Bologna.

Augusto Austeri