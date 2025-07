Premiati i Giovani Un’idea geniale : "Il futuro si costruisce grazie al dialogo"

Si chiama “Next80 – Voci, Connessioni e Visioni per il Futuro dei Giovani Imprenditori” il progetto grazie al quale i Giovani Imprenditori di Confcommercio Umbria si sono aggiudicati il premio Best Practices in occasione di Share IT, l’evento nazionale dedicato al networking, alla formazione e al confronto, che si è svolto a Reggio Calabria. "Next80 è un progetto nato per celebrare gli 80 anni di Confcommercio Umbria e per guardare con visione, ottimismo e progettualità ai prossimi 80 - spiega il presidente Omar Di Curzio -. L’originalità dell’iniziativa è data dal metodo e dagli strumenti utilizzati: è prevista infatti una fase di mentoring, ovvero di scambio diretto tra giovani imprenditori e imprenditori storici della Confederazione che sarà alla base della realizzazione di un podcast originale, composto da 5-6 episodi di 20 minuti ciascuno, in cui imprenditori giovani e senior dialogheranno su temi come l’evoluzione del fare impresa, i valori aziendali da conservare nel tempo, la visione e le prospettive per i prossimi 80 anni. Il podcast da novembre sarà disponibile su tutte le principali piattaforme e sui canali Confcommercio Umbria".

"La nostra idea progettuale – sottolinea Di Curzio - è creare un collegamento tra le diverse generazioni di imprenditori, mettendo in comunicazione coloro che hanno scritto la storia dell’associazione con i giovani che ne stanno costruendo il futuro. Con l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro: il futuro si costruisce solo attraverso il dialogo".

Silvia Angelici