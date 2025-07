Consegnati gli attestati, la cerimonia in piazza

Ottanta tra neo dottoresse e dottori di ricerca sono stati i protagonisti della cerimonia che si è svolta nel pomeriggio di oggi, 2 luglio 2025, a Perugia, sullo splendido palcoscenico di piazza IV Novembre, con le sue meraviglie artistiche e architettoniche. I giovani hanno raccolto dalle mani del Magnifico Rettore Maurizio Oliviero, l’attestato che certifica la conclusione del percorso di alta formazione universitaria, terminando, poi, con il tradizionale lancio del tocco sullo sfondo di Palazzo dei Priori.

"Oggi celebriamo una giornata di festa – ha affermato il Rettore Oliviero rivolgendosi alle neo dottoresse e ai neo dottori di ricerca -, consegnando gli strumenti del sapere alle vostre straordinarie menti. È un dono che la nostra comunità universitaria fa a questa città e a questa regione, che più di sette secoli fa compresero che il futuro si governa con la conoscenza. Come ricordava qualche settimana fa il Rettore di Harvard, l’università deve sempre restare una rete viva di trasmissione del sapere. A voi, carissime dottoresse e carissimi dottori, rivolgo l’augurio di conservare la gratitudine verso chi vi ha sostenuto e di perseverare con coraggio e determinazione di fronte alle difficoltà del vostro tempo. Siate generosi, non cadete nell’indifferentismo, vivete il mondo che vi circonda e abbiate il coraggio di credere nell’umanità. Vi auguro di coltivare sempre il dubbio, di ascoltare le ragioni degli altri e di non sentirvi mai depositari di verità assolute. Da oggi siete protagonisti responsabili, ambasciatori della speranza e del messaggio più alto che l’umanità possa esprimere".

Insieme al Rettore, sono intervenuti la sindaca di Perugia, dott.ssa Vittoria Ferdinandi, il prof. Eugenio Llamas Pombo, rappresentante dell’Universidad de Salamanca e la neo dottoressa Viviana Bolletta, del Corso di dottorato in Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali, in rappresentanza di tutte le sue colleghe e colleghi. A incorniciare la cerimonia, inoltre, alcuni intermezzi musicali offerti dal Coro dell’Università diretto dal Maestro Marta Alunni Pini e dall’Ensemble Jazz del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi”. Alla cerimonia anche Brunello Cucinelli.

I corsi di dottorato di ricerca sono programmi di alta formazione universitaria rivolti a laureate e laureati magistrali, destinati a formare profili professionali di elevata qualificazione: un dottore di ricerca, infatti, non solo possiede le competenze per svolgere attività di ricerca, ma anche quelle necessarie ad affrontare le complesse sfide che la pubblica amministrazione e le moderne realtà economiche e sociali sono chiamate a gestire quotidianamente. L’Università degli Studi di Perugia ha attivato 23 corsi di dottorato, tutti internazionali, molti industriali e uno di interesse nazionale (DIN).