Comune, il nuovo assetto. Quattro super-dirigenti per la "semplificazione"

La riorganizzazione della macchina comunale continua. Dopo la delibera di Giunta del 14 marzo scorso e i successivi atti dirigenziali a firma del direttore generale Roberto Gerardi, il Comune di Perugia ha introdotto un nuovo modello operativo. E al centro di questo nuovo assetto vi sono ora quattro Unità di Coordinamento trasversali – Casa, Mobilità, Scuola e Pianificazione strategica e rigenerazione urbana– con altrettanti "super-dirigenti" per rafforzare il coordinamento orizzontale. "Con questo nuovo assetto – spiega Gerardi – l’Amministrazione non solo semplifica la macchina comunale, ma introduce un nuovo modo di lavorare: ogni dirigente, oltre a essere responsabile della propria unità, diventa project manager di progetti trasversali, rafforzando il senso di responsabilità e la connessione tra settori diversi". Le Unità di Coordinamento operative da giugno e luglio, avranno durata fino a marzo 2028.

Per la Casa il coordinatore sarà Paolo Felici che dovrà coordinare: Programmazione interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico del patrimonio comunale; promozione dell’accesso alla casa attraverso ristrutturazioni, piani di alienazione, partecipazione a bandi, progettazione di un’agenzia per la casa e di un osservatorio permanente sulla questione abitativa. Per la Mobilità coordinatrice sarà Margherita Ambrosi e si occuperà di Sviluppo del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), attuazione del progetto Bus Rapid Transit (BRT), partecipazione alla gara regionale per il Tpl e ridefinizione del contratto di servizio Minimetrò, recupero funzionale terminal bus di piazza Partigiani.

Scuola: coordinatrice sarà Ilenia Filippetti con compiti su Supporto nella gestione del patrimonio scolastico e gestione rapporti con le famiglie, supporto alla realizzazione e comunicazione di iniziative culturali anche con associazioni culturali, attività di contrasto alla dispersione scolastica, nei centri estivi per ragazzi con disabilità o in situazioni di disagio socio-economico.

Infine Franco Marini avrà l’incarico della Pianificazione strategica e rigenerazione urbana. A lui spettano redazione del Documento strategico territoriale, gestione dei programmi di riqualificazione urbana (Piano periferie; agenda urbana 14-20; programmi per la qualità dell’abitare – Pinqua, Agenda urbana 21-27), Promozione di programmi di rigenerazione urbana (partecipazione a bandi europei, nazionali o regionali; redazione di masterplan per i vari quartieri di Perugia); coordinamento per la redazione e gestione dei Peba (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche).