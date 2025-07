Canonizzazione di Carlo Acutis. Confermato il treno speciale. Da Assisi ottocento pellegrini

Si rimette in moto la macchina organizzativa per la canonizzazione del Beato Carlo Acutis. In questa ottica è stato confermato il treno che il 7 settembre, partirà dall’Umbria per portare i fedeli che parteciperanno alla solenne celebrazione a Roma, a piazza San Pietro.

"Dopo l’annuncio del Santo Padre Leone XIV della nuova data della canonizzazione di Carlo abbiamo riattivato tutta la macchina organizzativa che porterà circa 800 pellegrini in piazza San Pietro per la cerimonia in Vaticano – spiega don Antonio Borgo, vicario per la pastorale della diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e coordinatore della commissione costituita per questo grande evento –. Sarà un momento di grazia a cui ci eravamo già preparati".

La morte di Papa Francesco aveva portato alla sospensione della cerimonia di canonizzazione prevista per il 27 aprile scorso e per la quale si erano già prenotati 120mila fedeli. Ora dunque si riprende il cammino.

Sul piano della comunicazione e per partecipare alla cerimonia a Roma, per informazioni e prenotazioni si può mandare una mail all’indirizzo [email protected] entro il 31 luglio 2025. Gli orari di partenza, di arrivo e di ritorno e le modalità di accesso alla piazza saranno comunicati in un secondo momento. Inoltre tutte le informazioni saranno disponibili sul sito della diocesi www.diocesiassisi.it o all’indirizzo del Santuario: www.assisisantuariospogliazione.it alla voce canonizzazione Carlo Acutis.

"Ora riprendiamo con entusiasmo il cammino – aggiunge don Borgo – sapendo che sono tanti i devoti di Carlo che, insieme a Pier Giorgio Frassati, saliranno agli onori degli altari diventando due grandi esempi per i giovani e testimoni della Chiesa".