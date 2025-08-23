La Ternana inizia male. Fere sconfitte a Livorno

LIVORNO

1

TERNANA

0

LIVORNO (3-4-2-1): Seghetti; Noce, Baldi (36’ st Biondi), Gentile (1’ st Ghezzi); Mawete (49’ st Bonassi), Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Panaioli (49’ st Panattoni); Dionisi (15’ st Malva). A disp.: Tani, Ciobanu, Arcuri, Monaco, Calvosa, Di Carmine, Marinari, Capparella, Rossetti. All. Formisano.

TERNANA (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli (23’ st Rovaglia), Capuano (23’ st Loiacono), Martella; Donati, McJannet (40’ st Kerrigan), Vallocchia, Tito; Orellana (23’ st Tripi), Romeo (43’ st Turella); Ferrante. A disp.: Morlupo, Franchi, Longoni, Valenti, Fulga, Biondini, Coltorti, Bruti, Proietti. All. Liverani.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Marcatori: 3’ st Marchesi

Espulso Marchesi. Ammoniti: Mawete, Ferrante, Welbeck. Recupero: 3 – 9.

Per le Fere il campionato inizia male. Uno 0-0 avrebbe fotografato meglio la partita, da ricordare soprattutto per le lunghe revisioni-Fvs. È l’opening day della Serie C. Il pallone è portato in campo da Cristiano Lucarelli (grande ex su entrambi i fronti) e da Igor Protti (storica bandiera amaranto che sta combattendo contro una grave malattia). Le Fere hanno 324 tifosi al seguito. Ternana dal grande possesso palla nella prima mezzora, ma Seghetti resta inoperoso. Al 17’ una conclusione di Ferrante dal limite sembra ben indirizzata, ma viene deviata da un difensore. Al 29’, prima chiamata dell’Fvs: Liverani chiede l’espulsione di Mawete per un intervento su Martella. L’arbitro, dopo la review, opta per un’ammonizione. Al 40’ Formisano chiede l’Fvs dopo un gol annullato a Panaioli, verifica non concessa in quanto l’arbitro aveva fischiato in precedenza un fallo in attacco. Il Livorno inizia la ripresa a mille e al 3’ segna in mischia con Marchesi servito da Dionisi. Gol convalidato dopo una lunga revisione da parte di quarto uomo e arbitro. La gara diviene molto nervosa e frammentata. L’Fvs, di nuovo chiesto da Liverani, al 34’ determina l’espulsione di Marchesi per una testata su Donati. Una punizione di Romeo impegna a terra Seghetti. La Ternana, senza esito, assedia il Livorno fino all’ultimo istante dell’interminabile recupero.