Fere, scatta l’operazione “debutto“ a Livorno. Salta l’arrivo di Di Nardo, in bilico Zambataro

Sul campo scatta l’operazione-Livorno. Sul fronte-mercato, salta Di Nardo, potrebbe esserci semaforo rosso anche per Zambataro, ma a breve arriveranno comunque due pari ruolo di medesima caratura. Le Fere si preparano alla sfida dell’"Armando Picchi" in programma venerdì alle 21.15. E’ la gara inaugurale del campionato per il girone B, ci sarà Matteo Marani presidente della Serie C e come testimonial vedremo Cristiano Lucarelli, grande ex su entrambi i fronti, che porterà il pallone sul terreno di gioco. Sky trasmetterà la gara con ben 10 telecamere e ci sarà l’esordio del Var "a chiamata" (mette a disposizione due possibilità per ciascun allenatore). Fabio Liverani e il suo staff tentano di far sintonizzare la squadra esclusivamente sulla partita, in una fase che continua a essere caratterizzata dalle pesanti incognite societarie (incidono in modo inevitabile anche sul calciomercato) e dalle conseguenti preoccupazioni dei tifosi. Al "Picchi" avrà infatti un ruolo primario la tenuta mentale, considerando che i neopromossi amaranto potranno contare sul supporto di tifosi entusiasti, pronti ad accorrere in gran numero allo storico stadio che è stato oggetto di un restyling. Ieri il tecnico rossoverde ha optato per un allenamento più lungo al mattino, a porte aperte, annullando la seduta programmata nel pomeriggio. Si intensifica la parte tattica in riferimento alla gara e alle caratteristiche dell’avversaria che è guidata da Antonio Formisano.

Nell’undici iniziale della Ternana ci saranno alcune novità rispetto alla gara di Coppa Italia Frecciarossa disputata a Chiavari il 9 agosto. E’ innanzitutto da segnalare l’importante ritorno in gruppo di Fabio Tito. Da diversi giorni l’esterno mancino si allenava a parte, insieme ad altri compagni che sono in lista di partenza, come Alessio Curcio per il quale resta possibile il ritorno alla Casertana, Pietro Rovaglia, Marco Bellavigna e Ottavio Garau. Tito potrebbe dunque essere nell’undici iniziale. Vedremo, probabilmente a gara in corso, anche i nuovi arrivati Mattia Proietti, Marco Longoni e Filippo Tripi (per lui si attende l’ufficialità). Vedremo anche Federico Viviani che non venne convocato per la sfida con la Virtus Entella in quanto alle prese con problemi fisici. Intanto, Carlo Mammarella è al lavoro per condurre un attaccante alla corte di Liverani. Antonio Di Nardo, infatti, ha ovviamente detto sì alla proposta del Pescara in Serie B. Il diesse ha anche un’ alternativa all’esterno Eyob Zambataro della Torres, il quale, dopo l’incontro avuto a Terni, è tornato in Sardegna e non ha ancora accettato la proposta contrattuale avanzata dalla società rossoverde.