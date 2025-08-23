Trovato morto in auto con una ferita al collo. Le indagini dei carabinieri

Terni, 23 agosto 2025 – Un uomo di 59 anni, di Terni, è stato trovato morto all'interno di un'autovettura nel garage della sua abitazione, nella zona di Prisciano, a Terni. La salma presenterebbe una profonda lesione al collo.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Terni, che non escludono l'omicidio. Il gesto volontario è l'altra ipotesi al vaglio in merito alle cause del decesso.

Il ritrovamento è avvenuto fra il tardo pomeriggio e la prima serata di venerdì, da parte di un familiare dell'uomo. L'oggetto che avrebbe causato la ferita mortale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri, così come l'abitazione dell'uomo.

Sentiti in queste ore anche i familiari ed altre persone per ricostruire l'accaduto. La salma del 59enne è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti medico legali necessari.