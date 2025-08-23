La storia a piccoli passi

CronacaTrovato morto in auto con una ferita al collo. Le indagini dei carabinieri
23 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
Trovato morto in auto con una ferita al collo. Le indagini dei carabinieri

Terni, l’allarme è stato dato dai familiari, che hanno fatto la terribile scoperta nel garage dell’abitazione della vittima. Si cerca di capire cosa sia accaduto. Indagini a 260 gradi, non escluso l’omicidio

Carabinieri in una foto di repertorio. L'uomo è stato trovato senza vita in garage, dentro la sua auto

Terni, 23 agosto 2025 – Un uomo di 59 anni, di Terni, è stato trovato morto all'interno di un'autovettura nel garage della sua abitazione, nella zona di Prisciano, a Terni. La salma presenterebbe una profonda lesione al collo.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Terni, che non escludono l'omicidio. Il gesto volontario è l'altra ipotesi al vaglio in merito alle cause del decesso.

Il ritrovamento è avvenuto fra il tardo pomeriggio e la prima serata di venerdì, da parte di un familiare dell'uomo. L'oggetto che avrebbe causato la ferita mortale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri, così come l'abitazione dell'uomo.

Sentiti in queste ore anche i familiari ed altre persone per ricostruire l'accaduto. La salma del 59enne è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti medico legali necessari.

