Cronaca
CronacaTragedia nell’agriturismo. Uomo di 49 anni trovato morto nella piscina
18 ago 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
Tragedia nell’agriturismo. Uomo di 49 anni trovato morto nella piscina

Era in vacanza nella struttura a Moncigoli, nel territorio di Fivizzano. Soccorsi immediati ma inutili

Sul posto è rapidamente giunta l’automedica di Fivizzano (foto di repertorio)

Sul posto è rapidamente giunta l’automedica di Fivizzano (foto di repertorio)

Fivizzano (Massa Carrara), 18 agosto 2025 – Un uomo di 49 anni è stato trovato morto all’interno della piscina di un agriturismo a Moncigoli, nel territorio di Fivizzano, un centro conosciuto e apprezzato oltre che dai turisti anche per essere ’fattoria didattica’ (può ospitare in determinati periodi dell’anno scuole materne, elementari, medie e gruppi interessati).

Il corpo senza vita del 49enne, un turista italiano, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 agosto, probabilmente a causa di un malore. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi, inizialmente partiti per un ’codice rosso’ (era stato allertato anche un Pegaso).

Rapidamente giunto sul posto, il personale dell’automedica di Fivizzano ha tentato in ogni modo di salvare la vita dello sfortunato turista. Sono state effettuate le manovre di rianimazione ma, purtroppo, alla fine si è dovuto constatare il decesso. Sull’episodio indagano anche le forze dell’ordine. 

