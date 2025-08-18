Biglie ruggenti in spiaggia. Tunnel, gufate e sorrisi. Super sfida al ’Simbiosi’

Grande successo di pubblico ma soprattutto di partecipanti in occasione della gara “vintage” di biglie tenutasi mercoledì scorso al ’Simbiosi Beach’ di Poveromo. Al via tanti volti nuovi per un passatempo estivo mai dimenticato. Boati di stupore per i colpi “impossibili”, gufate galattiche, risate argentine, e delusioni cocenti per le inevitabili uscite di strada. Ma com’era prevedibile lo “zoccolo” duro del ’GPonthebeach’ ha fatto valere l’esperienza maturata nel tempo, monopolizzando il podio. In un emozionate arrivo in volata, il camaiorese Massimo Ceragioli ha regolato il pentacampeon massese Lino Lombardi e l’eterna (ma incompiuta) promessa Mirco Epifani. Degne di note le prestazioni dell’esordiente Massimiliano Aliboni giunto a ridosso dei migliori e del redivivo Fabio Tognoni che si è addirittura presentato in testa alla gara sulla dirittura finale. Tra le donne vittoria facile per la pratese Francesca Santangelo che nonostante fosse (a suoi dire) la sua prima volta ha dimostrato un innato talento agonistico. Ai posti d’onore Maddalena Caiazzo campionessa apuana ed Esmeralda Schepis della provincia di Varese. "Avevo voglia di offrire ai miei ospiti uno spaccato dei giochi da spiaggia che caratterizzavano le estati di tanti anni fa. L’essermi imbattuta nel “deus ex machina” del circo delle biglie è stata per me una fortuna e per i tanti partecipanti un godimento inaspettato – ha spiegato Cinzia Chighine, che gestisce il Simbiosi Beach – Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata". L’invito è sin d’ora alla prossima iniziativa.