La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaNon si fermò all’alt dei carabinieri, la famiglia vuole vederci chiaro. Chiesti i filmati delle telecamere
18 ago 2025
ALESSANDRA POGGI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. Non si fermò all’alt dei carabinieri, la famiglia vuole vederci chiaro. Chiesti i filmati delle telecamere

Non si fermò all’alt dei carabinieri, la famiglia vuole vederci chiaro. Chiesti i filmati delle telecamere

Il 48enne si schiantò contro un palo alla rotatoria di Marina di Massa la mattina di mercoledì scorso. I parenti della vittima Eugenio Frasca si sono rivolti ai legali Alessio e Monica Menconi

I rilievi delle forze dell'ordine dopo l'incidente fatale

I rilievi delle forze dell'ordine dopo l'incidente fatale

Per approfondire:

Carrara, 18 agosto 2025 – Vuole vederci meglio la famiglia di Eugenio Frasca, il centauro di 48 anni che dopo non essersi fermato all’alt dei carabinieri a Forte dei Marmi ha perso la vita per lesioni interne e emorragie dopo un impatto a una rotatoria di Marina di Massa, in piazza Bad Kissingen. L’uomo che gestiva un ristorante a Cinisello Balsamo assieme ai fratelli Jacopo e Oscar e alla mamma Ghina, era molto legato a Carrara per via delle origini carraresi della madre. La famiglia vuole vedere i filmati delle telecamere che si trovano sul lungomare, ma soprattutto vedere quelle che inquadrano il punto in cui Eugenio si è andato a schiantare.

WHATSAPP IMAGE 2025-08-17 AT 19.18.58
Eugenio Frasca aveva 48 anni

Per questo la mamma e i fratelli si sono rivolti allo studio legale dei soci Alessio e Monica Menconi di Avenza. I due legali hanno già fatto richiesta di poter visionare i filmati delle telecamere a nome della famiglia di Frasca prima che vengano cancellate, come da prassi quando nessuno fa richiesta di acquisire le immagini. I video dovrebbero essere consegnati ai legali Menconi già in questi giorni. Come spiegato dagli avvocati Frasca aveva la revisione della moto scaduta e probabilmente è stata la causa che ha portato l’uomo a non fermarsi all’alt dei carabinieri.

Ma la famiglia non si da pace e cercherà di fare luce sulla vicenda proprio attraverso gli occhi elettronici delle telecamere che si trovano sul lungomare, alla ricerca di particolari utili a capire meglio la dinamica del sinistro dove ha perso la vita l’amato figlio e fratello. Dai primi accertamenti infatti, è risultato che la moto di grossa cilindrata era appunto sprovvista di revisione. In tanti sono andati al funerale del giovane a Gragnana per ricordarlo un’ultima volta, prima della cremazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata