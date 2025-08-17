’Fino al cuore della rivolta’. Vite partigiane e musica. I dibattiti per la Memoria

Nuovi appuntamenti della kermesse “Fino al cuore della rivolta“, in programma oggi. Si parte alle 17 con il dibattito intitolato “Racconti di vite partigiane“ con Roberta Mori (Fondazione Primo Levi e autrice di “Svegliarsi adulti. Vita di Sandro Delmastro, capo partigiano e amico di Primo Levi”, Einaudi 2025), Margherita Becchetti (Centro Studi Movimenti di Parma e autrice di “Non per bellezza. Donne (e uomini) nella lotta partigiana”). Coordina Andrea Ventura (Università Vita e Salute San Raffaele di Milano).

A seguire, alle 18.30 un altro dibattito, stavolta intitolato “Fuori la guerra dalla storia. No al riarmo!“ con Giorgio Beretta (Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa), Alessandro Volpi (Università Pisa), Walter Massa (Presidente ARCI Nazionale).

Poi alle 19 si svolgerà una “Camminata per i sentieri della Resistenza“ dedicata a Ivan Bernardini, a cura del Comitato Sentieri della Resistenza. Partenza e arrivo al Museo Audiovisivo della Resistenza per un itinerario ad anello. Tempo previsto 40 minuti. Per informazioni 338.4075115.

In serata, spazio alle 21 a Maurizio Maggiani e Alberto Prunetti in “Perché la classe operaia non va in paradiso?”, dialogo tra Maurizio Maggiani e Alberto Prunetti. E alle 22 salirà sul palco Gabriele Puccetti con “Tutta colpa di mamma”, di e con Gabriele Puccetti.

Infine alle 23 arriva il cantautore livornese Bobo Rondelli con lo spettacolo intitolato “A me ciam Bert” con Bobo Rondelli (voce e chitarra), Meme Lucarelli (chitarre). Chiusura e dopo spettacolo affidata a “Luna Falena“ con Juri Padeletti (voce), Diego Morettini (chitarra), Alessio Lombardi (basso), Cristian Giannarelli (batteria). Tutti gli eventi sono a ingresso libero. La kermesse proseguirà martedì e mercoledì.