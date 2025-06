Quei panni intrisi di sangue

Il prefetto Guido Aprea ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il rapporto con i giovani e la coordinatrice della cerimonia, Alessandra Berti, ha introdotto il premio Maresciallo Ciro Siciliano, dando la parola all’ideatrice stessa del premio, la collega Angela Maria Fruzzetti, che lo porta avanti da ben 18 anni. Anche quest’anno ha coinvolto oltre 150 studenti sui temi di pace, giustizia, libertà, democrazia. Sul palco gli studenti vincitori per le letture: Leonardo Nerbi per le classi V e III della primaria Marconi di Carrara, Martina Bertuccelli per la scuola primaria Garosi di Forno; Arianna Baldi Mazzarella della 2ª C Staffetti e Pietro Rinaldi per la I B del Liceo classico Rossi di Massa. Un momento importante, un valore aggiunto che ha portato a Forno alunni, famiglie e docenti.

In corteo, autorità civili e militari, con i gonfaloni, e cittadini hanno attraversato il paese con tappe ai pannelli delle Medaglie d’oro, raggiungendo il cimitero dove è stata deposta una corona al sacrario dei caduti. Nel paese trionfavano le bandiere tricolore e della pace, con pannelli stesi sul ponte Amabile Alberti raffiguranti i volti delle vittime dell’eccidio. Di grande effetto è stato vedere un gruppo di donne del luogo che, scese nel greto del Frigido, tra le pietre levigate, hanno messo in scena una performance toccante: lavavano panni intrisi di sangue. E l’acqua si è fatta rossa, come quel giorno di 81 anni fa quando caddero sotto il fuoco delle mitraglie 68 giovani.

Le iniziative a Forno continuano. Stasera, alle 21,30, c’è ’Vento portami via con te’, spettacolo itinerante lungo le strade del paese; domani, alle 10,30, ritrovo all’ex Filanda per ’Memoria in Cammino’, passeggiata alle Tre Casette con omaggio floreale ai primi giovani trucidati quel 13 giugno; alle ore 18 presentazione del libro ’1944-I fascisti bruciano Bergiola’; alle 21 ’Eppure eravamo fratelli’, serata in memoria di Ali Rashid; alle 21.30 ’No other land’, proiezione del docufilm sulla Palestina vincitore del premio Oscar. Gli eventi si terranno in piazza San Vittorio. In località Pizzo Acuto, inoltre, si chiude domani la mostra di Maria Giulia Cherubini ’Un uomo che scelse la libertà: Tito’. In paese, sempre fino a domani, prosegue la mostra multimediale, fotografica e documentaria.