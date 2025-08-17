Il Cinquale in festa. Torna la storica fiera di San Rocchino

E’ il giorno della storica Fiera di San Rocchino per il Cinquale, appuntamento che affonda le sue radici nella tradizione e che ogni anno richiama migliaia di persone tra residenti e turisti. La fiera, che apre alle 8 per protrarsi fino a mezzanotte, ospita 114 banchi. I visitatori potranno passeggiare tra le vie del Cinquale scoprendo una vasta gamma di prodotti: specialità gastronomiche tipiche, creazioni artigianali, oggetti di uso quotidiano e curiosità. "La Fiera di San Rocchino è molto più di un evento commerciale — ha dichiarato Gina Gabrielli, assessora a commercio e attività produttive di Montignoso — è un momento di identità collettiva. Ogni anno rappresenta un’occasione preziosa per gli operatori del commercio ambulante, che portano in piazza passione e professionalità, e per i cittadini, che possono ritrovarsi in un contesto di festa e condivisione. San Rocchino è un pezzo della nostra storia che si rinnova anno dopo anno".

Il culmine della giornata alle 22 con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra il mare del Cinquale: un’esplosione di luci e colori chiuderà idealmente la giornata in un’atmosfera suggestiva. "Come tradizione la stagione estiva culmina con lo spettacolo pirotecnico sul mare, un omaggio per i nostri ospiti e la comunità — commenta Eleonora Petracci, delegata al turismo — . È un saluto e un ringraziamento a chi ha scelto di trascorrere qui le proprie vacanze, e un invito a tornare. Un grazie speciale agli stabilimenti balneari Beach Club, Maracuja, Solemar, Sunset, Stefanella, Approdo, Belmare, La Capannina, a Edilcostruzioni 2000 e all’Azienda Agricola La Palatina per il loro sostegno, senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare questo spettacolo".

Modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione: dalle 3 di oggi alle 7 di domani divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, in diversi tratti viari del Cinquale. Dalle 10 di oggi all’una vietata la vendita e il consumo itinerante di bevande in bottiglie di vetro, mentre le bevande vendute in contenitori di plastica dovranno essere consegnate senza tappo.