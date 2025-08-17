Il dono dell’Asd Goodbike. Uno speciale telo sanitario

Solidarietà su due ruote: l’Asd Goodbike dona un telo tecnico per il trasporto dei feriti alla Misericordia di Pontremoli. Un piccolo gesto, ma di grande significato. L’Asd Goodbike da sempre attiva nella promozione dello sport e del territorio, ha offerto un contributo concreto che rafforza il legame tra sport e comunità, dimostrando come la passione per la bicicletta possa andare ben oltre i sentieri montani.

Il telo tecnico è uno strumento fondamentale per garantire interventi rapidi e sicuri in caso di emergenza, soprattutto in zone impervie dove spesso si svolgono attività outdoor. Grazie a questa donazione, la Misericordia sarà ancora più pronta a intervenire con efficienza e tempestività. "Il consiglio direttivo della Goodbike ha deciso di fare due donazioni ad altrettanti sodalizi, una a Pontremoli, alla locale Misericordia, e la seconda al Circolo Paradiso di Mulazzo. un progetto sociale e inclusivo che ha trasformato un angolo del borgo in un luogo di accoglienza, condivisione e speranza - spiega il presidente Antonio Beschizza - In questi anni la Misericordia ci ha sempre sostenuto nelle nostre manifestazioni e siamo grati alla confraternita per l’aiuto. Con i vecchi teli occorrevano tre volontari per spostare un paziente. Con questa nuova generazione di barelle utilizzate nei casi di emergenza per caricare i pazienti, impossibilitati a muoversi occorrono solo due soccorritori per le operazioni di trasporto in circostanze critiche". Un sentito rigraziamento è stato rivolto all’Asd Goodbike dal priore della Misericordia Paolo Angella: "I ciclisti della Goodbike pedalano sulla strada della solidarietà e ci fa piacere che abbiano pensato alla Misericordia per questa donazione che ci aiuto nello svolgimento del nostro compito al servizio di chi soffre". Il telo tecnico è stato consegnato ieri alla Confraternita nella sede di Via Cocchi e sarà messo subito ai disposizione dei soccorritori.

