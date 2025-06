Misericordia di Torrita di Siena. Lettino per il Distretto sanitario

L’importanza delle associazioni si certifica anche con gesti del genere, pensati per dare un aiuto alla comunità e ai professionisti che quotidianamente operano in un settore importante come quello della sanità. La Confraternita di Misericordia di Torrita di Siena, storica e vitale realtà del territorio, ha donato un lettino elettrico per visita all’ambulatorio infermieristico del distretto socio-sanitario di Torrita di Siena.

Si tratta di uno strumento che si alza e si abbassa a comando, consentendo una maggiore accessibilità per i pazienti con difficoltà motorie e permettendo ai sanitari di lavorare in una posizione più ergonomica. Hanno partecipato alla cerimonia, all’ospedale di Nottola, una delegazione della Misericordia di Torrita di Siena, guidata dal governatore Rodolfo Damigelli, il direttore della Zona distretto/Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese Marco Picciolini, la responsabile delle Cure Primarie Zona Amiata Senese, Val d’Orcia e Valdichiana Senese Angela Tozzi e le infermiere del distretto di Torrita di Siena. "Non posso che plaudire a questa donazione – ha detto Picciolini –, spero che dia l’esempio per altre iniziative del genere. È utile sia per il paziente sia per l’operatore". Damigelli ha sottolineato: "E’ un’opera di misericordia. Un lettino più moderno è la soluzione, utile anche per aiutare i bravi professionisti presenti a Torrita a fare il proprio lavoro".