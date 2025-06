Il mare diventa inclusivo. Carrozzina per fare il bagno. Con un dono l’estate è per tutti

Firenze, 15 giugno 2025 – Parli di solidarietà e il pensiero corre subito a Banda Albereta. Lo dimostra uno dei progetti che l’associazione, caratterizzata da sempre dal colore giallo delle proprie magliette, ha voluto realizzare per il periodo estivo. Un progetto suddiviso in più parti, che guarda anche oltre al Comune di Campi, proprio per la sua particolarità, e che fa capire in modo inequivocabile che quando ci sono le idee – e la voglia di metterle in pratica – poi i risultati arrivano. E sono di quelli che ti ‘riempiono’ il cuore. Quella pensata da banda Albereta per i mesi di giugno, luglio e agosto è infatti una vera e propria vacanza inclusiva. Pensata e voluta per quelle persone che, loro malgrado, si trovano tutti i giorni a fare i conti con la disabilità e che, magari, non avrebbero neanche la possibilità di andare al mare o addirittura farsi un bagno.

“Abbiamo donato al bagno Lido di Torre del Lago – spiegano dal direttivo – una carrozzina idonea al trasporto delle persone disabili sulla spiaggia, ma che può essere utilizzata anche per entrare in acqua”. Non solo, perché sempre al bagno è stata “affittata una tenda comprensiva di lettino, tavolo, due sdraio e due sedie per tutta la stagione estiva, fino al 15 settembre. E le associazioni e le famiglie che stiamo assistendo ne potranno usufruire gratuitamente”.

Infine, la terza parte del progetto: “Chi va in vacanza spesso ha bisogno anche di una sistemazione, per cui, per i mesi di giugno e luglio, abbiamo affittato a Torre del Lago un appartamento accessibile anche a persone che devono muoversi in carrozzina, che sarà a disposizione settimanalmente e gratuitamente per le associazioni e le famiglie con disabili che stiamo seguendo e supportando da sempre – aggiungono ancora i responsabili di Banda Albereta – E lo diciamo con orgoglio perché si tratta di un progetto su cui puntavamo da tempo e adesso che lo vediamo realizzato, è motivo di soddisfazione. Soprattutto per tutti coloro che, in quei giorni di sole e mare, possono ritrovare il loro sorriso”.

Banda Albereta in questo periodo è alla festa della birra a Campi con i propri volontari e l’area dedicata a Biancaneve e i sette nani. Dopo il progetto pensato per far vivere il mare in modo inclusivo, l’associazione adesso pensa anche alla montagna. E al desiderio di donare all’associazione ‘Vagamonti’ una seduta speciale, denominata ‘Joelette’, che permette ai disabili di fare una ‘passeggiata’, naturalmente con l’aiuto dei familiari o di volontari. Con un valore aggiunto: in questo caso pensata per i bambini. Un altro progetto di grande ambizioni e caratterizzato dal cuore.