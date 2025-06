La danza come strumento di inclusione

Anche la danza può essere un formidabile strumento di inclusione, oltre che di passione e amicizia. Un’atmosfera speciale quella che il pubblico potrà respirare stasera al teatro all’aperto della Versiliana, dove alle 21 si alzerà il sipario su "Together we dance, together we dream", spettacolo ludico-sportivo ideato dalla scuola "Welldance & Blound" di Viareggio, con il patrocinio del Comune. Un evento che non è solo un saggio di fine anno, bensì un’autentica celebrazione dell’arte coreutica e dei valori che la scuola promuove. In scena è revisto un cast variegato che abbraccia la diversità e punta i riflettori su un messaggio forte e condiviso: danzare insieme significa sognare insieme, come recita appunto il titolo dell’evento.

Accanto ai giovani ballerini della scuola, si esibiranno infatti i ragazzi dell’associazione "Abc" di Forte dei Marmi, con la presenza della presidente Marzia Morello e di Antonietta di Stefano. Tra gli ospiti sono attesi anche Maria Totaro, manager e discografica della "Mmline production records" nonché ideatrice del "Rising voice contest", e l’étoile mondiale Raffaele Paganini (nella foto), da tempo legato sia alla scuola viareggina che alla coreografa Annarosa Petri. La serata, infine, culminerà con l’esibizione della "W&B Crew", formazione d’élite della scuola, conn una coreografia firmata da Annarosa Petri in un mix di stili e adrenalina.