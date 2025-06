Al Castello dell’Acciaiolo torna il festival di danza contemporanea

Attenzione ai giovani e vocazione al contemporaneo. Sono due degli elementi fondamentali di “Nutida Nuove danzatrici/ori“, il festival di danza contemporanea nato a Scandicci, che giunge alla VI edizione. La direzione artistica è di Cristina Bozzolini e Saverio Cona e il programma si svolge dal 13 giugno al 4 luglio, alle 19 nel Pomario del Castello dell’Acciaiolo. La rassegna esplora i territori della creazione coreografica e affianca a autori di fama come Diego Tortelli, Jill Crovisier, Francesca Foscarini, Claudia Catarzi, Simona Bertozzi, Lali Ayguadé, talenti in ascesa tra cui Roberto Tedesco, Pablo Girolami, Daniel Cantero, Emma Zani e Roberto Doveri, Adriano Bolognino, Davide Tagliavini, Gianni Notarnicola.

Novità dell’edizione è il focus sulla generazione under 25 che prende il nome di Calimala Disclosure Platform e include 5 nuovi spettacoli coreografati e interpretati da 6 artisti: Beatrice Alessandra Ranieri, Vittorio Porcelli, Sara Ariotti, Rita Carrara, Kyda Pozza e Marta Andreitsiv, su musiche originali del londinese Studio Batsumi.

Molte le compagnie ospiti tra cui le due straniere JC Movement Production dal Lussemburgo e arcis_collective da Monaco di Baviera, e poi Artemis Danza, IVONA, COB Compagnia Opus Ballet, Yoy Performing Arts, Cornelia Dance Company, Collettivo Nanouk, The Gate che insieme alle produzioni e coproduzioni compongono il calendario, mettendo in dialogo linguaggi, esperienze, culture e tendenze. Otto gli spettacoli che incrociano danza e musica dal vivo con solisti come Andrea Rebaudengo, 35 i titoli in programma, 30 novità, 22 prime e 8 anteprime, per 41 repliche in 17 giorni. Coproduzioni tra Nutida / Stazione Utopia, Fondazione Pitti Discovery, Musicus Concentus, col sostegno di Fondazione CR Firenze. www.stazioneutopia.com

O.Mu.