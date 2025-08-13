Eugenio Frasca, morto a Marina di Massa mentre fuggiva dai carabinieri: ecco chi era il ristoratore di Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, 13 agosto 2025 - Amava le moto, lo snowboard , lavorava nel ristorante di famiglia ed era ex militare che aveva prestato servizio tra i paracadutisti del Reggimento Alpini, un corpo d’élite del nostro esercito,

Questo era Eugenio Frasca, 48 anni padre di una figlia di 10 anni, morto dopo un grave incidente a Marina di Massa intorno alle quattro e trenta di oggi, mercoledì 13 agosto, all’altezza della rotonda di piazza Bad Kissingen. L’uomo, sulla sua moto, per ragioni al momento non note non si era fermato all’alt dei carabinieri, è scappato e dopo un inseguimento di circa sei chilometri si è schiantato contro dei pali.

Eugenio Frasca era conosciuto e amato sia in Lombardia che in Toscana. Gestiva insieme ai fratelli Jacopo e Oscar il ristorante Il Volo a Cinisello Balsamo, un locale noto e frequentato, con mamma Ghina - originaria di Carrara - ai fornelli.

Nel menu, i sapori della terra apuana: piatti tradizionali, pizze e specialità che raccontavano le origini toscane della famiglia. Ma la cucina non era la sua unica passione. Frasca amava profondamente le moto e la montagna. Appena possibile, partiva in sella o si concedeva giornate di relax sulla neve, praticando snowboard con una certa abilità.

Chi lo conosceva lo descrive come una persona solare, generosa, sempre disponibile, legata ai suoi affetti e fiera del proprio percorso. Frasca era anche un ex militare: aveva prestato servizio tra i paracadutisti del Reggimento Alpini, uno dei fiori all’occhiello del nostro esercito dove si è accettati solo dopo una dura selezione fisica, psicologica e attitudinale.

Sui suoi social le foto della sua moto, il ricordo e l’orgoglio del paracadutista, un bacio abbraccio con la mamma e i suoi gatti. Nulla di anomalo, solo un ragazzo normale che a un certo punto, chissà per quale motivo, ha deciso di non fermarsi all’alt dei carabinieri.