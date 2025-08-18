lo spettacolo di Stasera

Nuovo appuntamento nella sede dell’associazione Gioca Mistero: in scena un delitto con regole del tutto particolari. Stasera alle 21.30 davanti agli spettatori 11 sospetti: personaggi che hanno fatto parte della vita della ricca zia Agatha, misteriosamente assassinata. Sul tavolo pure una gigantesca eredità, destinata a uno dei presenti. Chi sarà l’erede? E, soprattutto, chi è l’assassino? Gli indizi porteranno a incontrare figure ambigue e affascinanti. Una galleria di sospetti con caratteri, segreti e moventi pronti a confondere le acque. Il pubblico dovrà investigare, proteggere il personaggio assegnato alla propria squadra e, passo dopo passo, scoprire non solo chi ha ucciso zia Agatha, ma anche chi erediterà la sua immensa fortuna. La grande particolarità dell’evento? Nemmeno gli attori conosceranno in anticipo l’identità dell’assassino e dell’erede: lo scopriranno poche ore prima dell’inizio. L’appuntamento segna l’inizio dei festeggiamenti per i 15 anni di attività dell’associazione, nata nel 2010. In questi anni Gioca Mistero ha realizzato: oltre 260 eventi interattivi tra cene e passeggiate con delitto e cacce al tesoro, 6 radiodrammi in più puntate, 13 murder party, 11 produzioni teatrali. Info: 349 554 9536.