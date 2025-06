Festa in piazza per la vittoria della Sir Sicoma Monini Perugia con Nicolò Filippucci

Si conoscono sempre più dettagli della festa di giovedì in piazza IV Novembre. Un evento imperdibile per celebrare nel cuore della città la vittoria in champions league conquistata dalla Sir Sicoma Monini Perugia. Il programma della serata si arricchisce di un altro ospite speciale, Nicolò Filippucci, reduce dal grandissimo successo di Amici. Il giovanissimo cantante perugino, che ha appena compiuto 19 anni, tornerà ad esibirsi live nella sua città per la prima volta dopo l’esperienza nel talent più famoso della tv italiana, che lo ha consacrato e fatto conoscere al grande pubblico. Nicolò ha iniziato a suonare la chitarra a soli 7 anni e a cantare a 9, entrando nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi. L’esperienza di Amici lo ha lanciato nel panorama nazionale: Nicolò si è già esibito nei principali palchi italiani come il Tim Summer Hits a Roma e si sta preparando per la nuova edizione di Battiti Live.

La società sportiva, intanto, ha salutato il libero Alessandro Piccinelli (nella foto), che ha militato a Perugia per ben sei stagioni complessive. Arrivato coi block-devils nel 2018, dopo il suo primo anno di massima categoria a Milano, è stato il vice di Massimo Colaci per cinque stagioni consecutive, fino al 2023, anno in cui è passato a Cisterna per giocare un anno da titolare e poi tornare a Perugia nello scorso campionato.