Grifo, storia d’amore lunga 120 anni. Festa al Curi tra emozioni e ricordi

Una lunga storia d’amore lunga 120 anni. Con questa dichiarazione al Curi è iniziata la festa sul prato verde dello stadio biancorosso. “Buon compleanno, vecchio Grifo“, canta la curva. Quando si dice un a festa ben riuscita. Perché a rispondere all’invito sono stati in tanti, calciatori e dirigenti che in varie epoche hanno scritto pagine storiche della vita del Perugia. Tante le presenze, anche in campo, del Grifo dei Miracoli. Momenti divertenti, sprazzi di calcio ancora di ottimo livello, emozioni da batticuore, alcuni passaggi commoventi, quando a sfilare sono stati i familiari dei grifoni che non ci sono più.

Toccante anche l’ingresso in campo di Giovanni Galeone che, accompagnato, ha sfilato sotto la Curva Nord che gli ha dedicato uno dei cori più calorosi del pomeriggio. “Galeò Galeò“, ha urlato una curva piena e in festa. Il pomeriggio è iniziato con la silata di tutti i ragazzi del settore giovanile e anche le squadre del femminile. Subito dopo l’ingresso in campo di tutti i dirigenti che hanno reso grande la storia biancorosaa. Presente Silvano Ramaccioni, insieme ai figli dei presidenti D’Attoma e Ghini, rispettivamente Galliano e Francesco. Presente anche il figlio di big Luciano, Riccardo Gaucci e Luciano Ghirga. C’era anche la moglie di Ermanno Pieroni. Della storia più recente, a festeggiare c’era il presidente Damaschi, dell’era Santopadre presente Attilio Matarazzo. Abbracciati dai settemila del Curi i familiari di Renato Curi, omaggiato dalla Nord, quelli di Ceccarini e Frosio, la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti e quella del segretario recentemente scomparso, Ilvano Ercoli. L’applausometro si impenna all’ingresso di Galeone, Pagliari, Cornacchini, Negri, Cosmi, Novellinoma l’entusiasmo ha coinvolto tutti. Sia chi ha giocato, sia chi venuto per un saluto. C’è anche chi, nonostante l’età, non si è sottratto ed è sceso in campo. Emozionato Novellino: "Questa festa è riuscita alla grande – spiega – Complimenti a chi ha organizzato questa giornata, la cosa più bella è stata rivedere tanti amici. E sono convinto che il presidente Faroni in silenzio riporterà il Perugia nel palcoscenico che conta".

Per Cosmi è “un’emozione indescrivibile, c’è tutto il Perugia della mia vita, i giocatori che vedevo da tifoso, i calciatori che ho allenato. Una giornata meravigliosa". Hanno partecipato anche le istituzioni, la sindaca Ferdinandi ha ringraziato i tifosi: “120 anni di grinta e di passione biancorossa. Ringrazio tutti, ma prima di tutti gli ultras che ci hanno regalato una coreografia meravigliosa, un Grifo rampante". Presente anche la presidente della Regione, Proietti.

Legends squadra bianca. Tardioli, Vinti. Mario Goretti, Grilli, Marri, Martinetti, Nofri, Perugini, Guastalvino, Rondini, Taccucci, Falasconi, Cottini, Testini, Brunetti, Frediani, Lacrimini, Mocarelli, Pieri, Benedetti, Catelli, Esposito, Piccioni, Faccini, Farneti, Rocco, Amore, Borgese, Ignoffo, Comotto, Rosi, Tozzi Borsoi, Sedivec, Rolando Bianch, Clemente.

Legends squadra rossa: Pagotto, Boranga; Petraz, Tinaglia, Marchei, Agroppi jr, Amenta jr, Curi jr, Ceccarini jr, Frosio jr, Casarsa, Dal Fiume, Tacconi, Pin, Bernardini, Perugini, Bia, Di Livio, Valentini, Fermanelli, Beghetto, Colonnello, Giunti, Baiocco, Floro Flores, Ravanelli, Cornacchini, Negri, Vryzas.

A vincere per 4-2 la formazione dei bianchi.