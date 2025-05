Volley Spopola “Lorenzetti, mago di L’OdZ”. Scritta ripresa dai media di tutta Italia

La conquista della Champions League da parte della Sir Sicoma Monini Perugia in qualche modo se l’aspettavano. Non pensavano, invece, che un loro striscione avrebbe avuto altrettanto successo e fatto il giro d’Italia (e anche oltre) approdando sulle testate giornalistiche e sui social media non solo di settore. Stupore ma anche orgoglio da parte dei tifosi della Curva Nord Volley Perugia, che sostengono dal 2019 la squadra capitanata da Giannelli, quando nel giro di poche ore hanno ritrovato un po’ ovunque, tra internet e giornali cartacei, la foto che li ritraeva con la scritta “Lorenzetti, mago di L’OdZ” esposta al ritorno della squadra dalla Polonia nella festa pirotecnica inscenata nel piazzale adiacente il PalaBarton. Un gioco di parole, prendendo a prestito il titolo del film per ragazzi, col quale si è voluto celebrare il tecnico artefice al pari della squadra di un traguardo eccezionale, che proietta ulteriormente Perugia nel gotha del volley.

Il gruppo Curva Nord, fuoriuscito dalla tifoseria ufficiale sei anni fa, inizialmente composto da una decina circa di persone, oggi può vantarsi di riempire il settore B del PalaBarton con l’entusiasmo di circa 180 abbonati e tantissimi simpatizzanti in tutto il palazzetto. I tifosi aderenti sostengono la squadra a Perugia e in trasferta, senza tuttavia tralasciare eventi di beneficenza organizzati con l’associazione “Siro Mazzieri” da loro fondata con scopo di promozione sociale.

Tra di essi ci sono diversi gruppi di supporters che si occupano delle coreografie, dei cori, della logistica, ma ogni componente è importante perché il motto principale condiviso da tutti è "l’unione fa la forza".