Cannara e Pinerolo pareggiano 0-0 nella finale di andata degli spareggi nazionali di Eccellenza

CANNARA 0 PINEROLO 0

CANNARA (3-5-2): Stefanelli; Subbicini, Bertaina En., Ricci; Vitaloni (17’st Cardoni), Montero, Camilletti, Roselli, Bolletta; Luparini (45’ st Ismajli), Ferrario (14’st Della Vedova) De. All.: Ortolani

PINEROLO (4-2-3-1): Marenco; D’ippolito, Tonini, Cerruti, Ciccone; Reymond, Bosio (30’ st Cafà); Zeni (22’st Orofino), Peyronel (45’st Pepe), Ciliberto (10’st Oliveira Maciel); De Riggi (16’pt Culotta). All.: Rignanese

Arbitro: Budriesi di Bologna (Maraboli di Monza e Palma di Bologna); IV Ufficiale Colelli di Ostia Lido

Note: Ammoniti Camilletti, Roselli(C) Ciccone, Cafà (P).

CANNARA - Tutto rimandato al secondo atto. A Cannara la finale di andata degli spareggi nazionali di Eccellenza finisce 0-0. Due defezioni per entrambe le squadre rispetto alle semifinali vinte: fuori Elian Bertaina e Schvindt per gli umbri. Piemontesi privi di Cappai e D’Orazio Dopo 60 secondi occasione per il Cannara. Ferrario la taglia benissimo sul secondo, nessuno riesce però ad intervenire. Al 35’ ci prova capitan Camilletti. La palla esce giusta da una rimessa laterale. Il 10 si coordina e calcia al volo ma lontano dalla porta. Al 3’ di recupero Bolletta sfonda a sinistra e crossa sul secondo per Vitaloni. Che trova il tempo, ma non il tocco decisivo. A inizio ripresa dopo 44 secondi sgasa ancora Bolletta che si accentra e conclude a centimetri dal palo. È il suo momento, dopo neanche un minuto combina alla grande in area e si presenta al tiro. Questa volta al volo, di potenza dentro lo specchio. Marenco si distende e salva. Al 16’ prima occasione per gli ospiti, dopo una mischia in area la palla diventa buona per capitan Tonini che stoppa e cerca la porta. Luparini da difensore consumato si immola e salva. Al 26’ occasione colossale per gli umbri. Della Vedova fa il panico a sinistra. Salta tutti e pennella sul secondo per Eze Montero. Il match winner di Sesto Fiorentino questa volta conclude a lato. Non ci sono altre occasioni, finisce 0-0. Il Cannara si giocherà la serie D domenica a Pinerolo.