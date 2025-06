Dieci anni di Perugia 1416, a Porta San Pietro il Palio 2025. Gran finale in piazza IV Novembre

Perugia, 16 giugno 2025 – Il Magnifico Rione di Porta San Pietro ha vinto il Palio della decima edizione di Perugia1416, la rievocazione storica organizzata dall’omonima associazione di promozione sociale che si è tenuta nel centro storico perugino da venerdì a domenica. Questa la classifica dall’ultimo al primo: 5º Porta Eburnea; 4º Porta Santa Susanna; 3º Porta Sant’Angelo; 2º Porta Sole; e 1° Porta San Pietro. Porta Sant’Angelo (2022) e da Porta Eburnea (2023). Mentre la Corsa del drappo, terza ed ultima prova sportiva, è stata conquistata da Porta San Pietro, seguito da Porta Sole, Porta Santa Susanna, Porta Sant’Angelo e Porta Eburnea. A proclamare il vincitore è stato Braccio Fortebracci che, sulla scala di palazzo dei Priori, ha formulato il discorso finale e ha infilato al collo del Capitano del Rione vincitore la solenne catena con medaglia (un grifo bianco in campo rosso, già nel 1416 e ancora oggi stemma di Perugia). Consegnato al Console di Porta anche il Palio della vittoria, che porta la firma di Francesca Biancalana, studentessa al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia risultata vincitrice del concorso il “Palio d’artista”).

Nel corso del pomeriggio di ieri premiati anche i giovani rionali di Porta Eburnea, vincitori della competizione del tiro alla fune di venerdì. Dopo le prime due gare spettacolari - arco storico e Mossa della Torre - e sabato notte lo spettacolare arrivo in città di Braccio ForteBracci, il terzo giorno e ultimo di Perugia 1416 ha visto lo spettacolare corteo storico e la gara regina della manifestazione, appunto la Corsa del Drappo, concentratisi in poco più di due ore. Dopo la partenza del Corteo della Reggenza dalla sede di Perugia1416 seguito da quello di Braccio Fortebracci che da piazza Italia ha percorso Corso Vannucci per ricongiungersi all’altro in piazza Grande (piazza IV Novembre), dove il primo Priore nero, del Nobile Collegio della mercanzia, ha accolto Braccio quale nuovo signore della Città consegnandogli sotto il Grifo, simbolo di Perugia, le chiavi della città. Subito dopo i cinque Rioni, interpretando il tema univoco 2025 (“Del potere e dei poteri: potere sacro e temporale prima e dopo Braccio”), hanno sfilato nell’ordine della classifica della precedente edizione: i 5 Rioni sono stati giudicati dalla Giuria per l’attinenza storica, l’interpretazione e la scenografia.