Cannara supera Sestese 1-0 nell'andata della semifinale playoff serie D

SESTESE 0 CANNARA 1

SESTESE (4-3-1-2): Giuntini; Matteo G. (7’st Pisaniello), Pisaneschi, Matteo L., Cucinotta (29’st Safina); Dianda (34’st Robi), Cirillo, Casati (14’ st Piccini); Ciotola; Berti, Ermini(35’st Manganiello). A disp. De Pugi, Mazzoni, Sarr Papa, Mernacaj. All. Polloni

CANNARA (3-5-2): Stefanelli; Subbicini, Bertaina En., Ricci; Vitaloni (32’st Cardoni), Montero, Camilletti, Roselli, Schvindt; Bertaina El. (42’st Luparini), Ferrario (2’st Della Vedova). A disp. Liotti, Della Vedova, Maselli, Malizia, Facchini, Zaccheo, Baglioni. All. Ortolani

Arbitro: Piciucco di Campobasso (Terrenzi, Azarriti)

Marcatore: 39’st Montero.

Note: Ammoniti: Dianda (SE) Montero, Subbicini, Schvindt (CA). Recupero: 2’ pt, 6’ st. Angoli: 7-5 per il Cannara.

Il primo tempo se lo aggiudica il Cannara che espugna il Torrini di Sesto Fiorentino superando di misura la Sestese nell’andata della semifinale playoff che vale la serie D. A decidere la sfida il guizzo di Montero al 38’ della ripresa. Sono i padroni di casa a partire meglio, subito al primo Ermini arriva solo davanti a Stefanelli, che compie il primo miracolo. Ancora padroni di casa al 7’ con un titro dalla distanza di Cucinotta, che non inquadra lo specchio. I rossoblù aumentano il ritmo e al 24’, sugli sviluppi di un fallo laterale, la palla arriva in area a Ferrario che salta un avversario, ma il tiro è debole. Il Cannara si vede al 40’ con capitan Camilletti che lascia partire un diagonale sul quale Giustini si supera deviando in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Schvindt, il portiere toscano si supera sul colpo di testa di Montero. Prima del riposo è ancora Roselli a provarci. Nella ripresa Cannara ancora pericoloso al 69’ quando ancora Montero cerca la porta sull’assist di Roselli. Lo schema si ripete all’83’ e stavolta è una soluzione vincente. Roselli va via sulla sinistra e crossa per Schvindt, bravo a scaricare su Cardoni che mette in mezzo per Montero che di testa non perdona. 1-0 Cannara e nel finale i toscani provano l’assalto lasciando spazio alle ripartenze rossoblù. Luparini, entrato al posto di Elian Bertaina, ha così sui piede la palla del 2-0 ma non inquadra lo specchio. Al Cannara va comunque bene così: due risultati su tre domenica prossima allo Spoletini per volare in finale, con ogni probabilità contro il Pinerolo che ha superato 3-0 la Virtus Bolzano.