Scontro con un’auto, grave motociclista 41enne

Arcola (La Spezia), Un motociclista di 41 anni è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Pisa a seguito di un incidente avvenuto questa mattina, 8 settembre, ad Arcola, nello Spezzino. Per cause in corso di accertamento da parte dello locale Polizia municipale e della Polizia stradale, il centauro è rimasto coinvolto in un sinistro con un'autovettura mentre percorreva via Aurelia Sud. Soccorso dai militi della Pubblica assistenza di Romito Magra, si è reso necessario il trasferimento in elicottero presso l'ospedale di Cisanello.