8 set 2025
REDAZIONE LA SPEZIA
Scontro con un’auto, grave motociclista 41enne

E’ successo in mattinata ad Arcola, nello Spezzino. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente

Polizia stradale (foto di repertorio)

Arcola (La Spezia), Un motociclista di 41 anni è ricoverato  in gravi condizioni  nell'ospedale di Pisa a seguito di un incidente avvenuto questa mattina, 8 settembre, ad Arcola, nello Spezzino. Per cause in corso di accertamento da parte dello locale Polizia municipale e della Polizia stradale, il centauro è rimasto coinvolto in un sinistro con un'autovettura mentre percorreva via Aurelia Sud. Soccorso dai militi della Pubblica assistenza di Romito Magra, si è reso necessario il trasferimento in elicottero presso l'ospedale di Cisanello.

© Riproduzione riservata