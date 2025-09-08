Scontro frontale tra moto. Tre feriti nello schianto. Uno è in gravi condizioni

La “sr 257 Apecchiese“ è una delle strade umbre più belle da percorrere in moto. Un paesaggio mozzafiato e tante curve che, però, per chi non le conosce, rischiano di essere pericolose e che, spesso, diventano teatro di incidenti. Come ieri quando due motociclette si sono scontrate frontalmente e i tre che erano in sella sono rimasti feriti. È successo intorno alle 11.30: i due che viaggiavano sulla stessa motocicletta sono stati trasportati all’ospedale di Città di Castello. Si tratta di una coppia di centauri di Pesaro: le loro condizioni, per fortuna, non sono giudicate gravi. Per l’altro motociclista, originario di Rimini, è dovuto intervenire l’elisoccorso Nibbio: è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Le sue condizioni sono ritenute serie ma non è in pericolo di vita: nello schianto ha riportato un politrauma che è stato diagnosticato dai medici del nosocomio perugino e del quale ora si stanno prendendo cura. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco del Distaccamento di Città di Castello per la messa in sicurezza della strada, due pattuglie della polizia locale e una pattuglia della polizia di Stato per i rilievi di legge. Gli accertamenti consentiranno di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Per eseguire necessarie è stato necessario chiudere al traffico l’Apecchiese per un paio d’ore. L’interruzione al traffico ha creato code e disagi per gli automobilisti che, in particolare la domenica, affollano quella strada.