8 set 2025
MICHELE NUCCI
Cronaca
La Statale 318 : "di Valfabbrica" chiusa tre notti

La strada statale 318 "di Valfabbrica" (direttrice Perugia-Ancona) sarà temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra Valfabbrica e Casacastalda, per tre notti consecutive a partire da domani 9 settembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica e rientro allo svincolo di Casacastalda per il traffico in direzione Ancona (viceversa per il traffico in direzione Perugia).

La limitazione è necessaria per consentire l’avanzamento di alcune attività di cantiere nell’ambito dei lavori per l’ampliamento a quattro corsie. In particolare, è in corso la realizzazione dei bypass che collegheranno trasversalmente le due canne della galleria Casacastalda per consentire sia l’evacuazione in caso di emergenza che l’accesso dei mezzi di soccorso in caso di incidente. Complessivamente sono previsti cinque bypass, di cui quattro pedonali e uno carrabile.

I lavori di raddoppio a quattro corsie, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consistono nella realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale. Il tratto da raddoppiare è lungo circa 3 km di cui 2,4 chilometri in galleria: la galleria "Casacastalda", lunga 1.545 metri e la galleria "Picchiarella", lunga 874 metri. Comprende anche due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto "Tre Vescovi" e il viadotto "Calvario".

