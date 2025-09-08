Accoltellato fuori dal locale, ventitrenne grave in ospedale. Caccia aperta all’aggressore

Perugia, 8 settembre 2025 – Quando i carabinieri sono arrivati, lo hanno trovato disteso a terra sanguinante. Era stato accoltellato, più volte, in diverse parti del corpo. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia e della Stazione di Perugia erano intervenuti a seguito della segnalazione arrivata al numero unico di emergenza - 112: veniva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine poco lontano da un noto locale notturno per una lite, piuttosto accesa, fra giovani.

E, come detto, al loro arrivo i carabinieri hanno trovato l’uomo a terra, ferito. Ventitré anni, residente a Perugia, è stato subito soccorso. I carabinieri hanno chiamato il 118 e un’ambulanza ha provveduto a trasportare il ragazzo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Seppure le ferite da arma bianca siano serie, il giovane per fortuna non è in pericolo di vita. I medici del nosocomio perugino, comun hanno ritenuto necessario ricoverarlo.

I militari ora sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto fuori dal locale notturno e identificare l’aggressore o gli aggressori. Innanzitutto, è necessario capire le ragioni della violenza, come sia iniziata la lite e perché si sia arrivati alle coltellate. L’indagine dei carabinieri è coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia ed è finalizzata, spiegano gli stessi militari in una nota, “a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile, per comprenderne appieno i motivi che hanno portato al ferimento del ragazzo”.