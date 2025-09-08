Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Umbria
CronacaAccoltellato fuori dal locale, ventitrenne grave in ospedale. Caccia aperta all'aggressore
8 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
Accoltellato fuori dal locale, ventitrenne grave in ospedale. Caccia aperta all’aggressore

Le indagini dei carabinieri al lavoro per ricostruire i fatti e individuare il responsabile del ferimento

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Perugia che sono al lavoro per dare un volto all’aggressore

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Perugia che sono al lavoro per dare un volto all'aggressore

Perugia, 8 settembre 2025 – Quando i carabinieri sono arrivati, lo hanno trovato disteso a terra sanguinante. Era stato accoltellato, più volte, in diverse parti del corpo. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia e della Stazione di Perugia erano intervenuti a seguito della segnalazione arrivata al numero unico di emergenza - 112: veniva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine poco lontano da un noto locale notturno per una lite, piuttosto accesa, fra giovani.

E, come detto, al loro arrivo i carabinieri hanno trovato l’uomo a terra, ferito. Ventitré anni, residente a Perugia, è stato subito soccorso. I carabinieri hanno chiamato il 118 e un’ambulanza ha provveduto a trasportare il ragazzo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Seppure le ferite da arma bianca siano serie, il giovane per fortuna non è in pericolo di vita. I medici del nosocomio perugino, comun hanno ritenuto necessario ricoverarlo.

I militari ora sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto fuori dal locale notturno e identificare l’aggressore o gli aggressori. Innanzitutto, è necessario capire le ragioni della violenza, come sia iniziata la lite e perché si sia arrivati alle coltellate. L’indagine dei carabinieri è coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia ed è finalizzata, spiegano gli stessi militari in una nota, “a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile, per comprenderne appieno i motivi che hanno portato al ferimento del ragazzo”.

© Riproduzione riservata