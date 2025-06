Lite violenta tra coinquilini: uno dei due accoltellato alla gamba

Perugia, 27 giugno 2025 - Lite violenta in un appartamento a Castel del Piano tra due uomini, entrambi pregiudicati, finita con l'accoltellamento di uno dei due ad una gamba. L'intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato in flagranza di reato il 54enne già noto alle forze dell’ordine, ha evitato che la lite tra i due coinquilini degenerasse in tragedia.

Il risultato operativo è maturato all’esito di un tempestivo intervento dei militari conseguente ad una segnalazione al 112 da parte della vittima, 64 anni, anch’egli con precedenti di polizia. L'uomo riferiva di essere stato aggredito e accoltellato alla gamba sinistra dal proprio coinquilino, al culmine di un violento litigio per futili motivi.

I Carabinieri hanno trovato l’appartamento in evidente stato di degrado e disordine. All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina lungo circa 20 cm, ancora insanguinato, presumibilmente utilizzato l’aggressione. La vittima è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 15 giorni. L'altro è stato arresttao.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità pregresse tra le parti.