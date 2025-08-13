Ha salvato una donna sulla spiaggia. La Usl 1: "Il gesto di Eleonora fa onore alla professione infermieristica"

"Un gesto che fa onore alla professione infermieristica": la direzione della Usl Umbria 1 esprime pubblicamente "la più sincera gratitudine" a Eleonora Valeri, infermiera del 118 dell’ospedale di Città di Castello che domenica al mare è intervenuta nel salvataggio di una donna da un grave malore. "La Usl plaude alla straordinaria professionalità dimostrata anche al di fuori del servizio" mentre il sindaco Luca Secondi annuncia che consegnerà ad Eleonora un encomio pubblico. "Abbracciamo di cuore la nostra concittadina che è stata protagonista di un gesto straordinario nel quale ha mostrato la sua grande professionalità, ma ha espresso soprattutto l’amore per il prossimo che l’ha guidata nel salvare il bene più prezioso, la vita umana".

Il sindaco esprime con queste parole "la riconoscenza di tutta la comunità di Città di Castello: "Sentimenti che non vediamo l’ora di testimoniarle pubblicamente con un encomio". L’infermiera tifernate di 41 anni domenica scorsa sulla spiaggia di Torrette di Fano ha contribuito a salvare la vita di una donna di 65 anni colta da malore e in arresto cardiaco. Le immediate manovre di rianimazione che ha praticato, senza arrendersi nei minuti più critici, hanno scongiurato il peggio. "Con questo gesto, Eleonora ha evidenziato come la professionalità infermieristica trascenda l’ambito lavorativo, manifestandosi anche nella vita privata attraverso una costante disponibilità all’intervento, ovunque e in qualsiasi circostanza, mettendo al servizio della collettività competenze cliniche, esperienza e profonda umanità. Grazie Eleonora, per aver incarnato i valori più autentici della nostra professione", aggiunge la Usl in una nota diramata ieri.

"Salvare la vita delle persone – conclude il sindaco – fa parte della quotidianità di Eleonora, che presta servizio per il 118 e ha vissuto con grande semplicità ciò che ha fatto". Nei prossimi giorni, Eleonora Valeri sarà ricevuta nella residenza municipale dal sindaco e dalla giunta per un encomio pubblico.

Cristina Crisci