Coraggioso Andrea salva un bagnante: "Serve competenza e preparazione"

Andrea Cardinali non ha esitato a gettarsi in acqua e poi ad eseguire le manovre col defibrillatore su un bagnante colto da malore. Pochi gesti, ma compiuti con fermezza e professionalità, che hanno salvato una vita umana. E’ successo l’altro ieri alla piscina comunale Pellini di Perugia. Cardinali, vice presidente di Amatori Nuoto e figura di spicco nel panorama natatorio perugino, non è nuovo a gesti di responsabilità: da oltre trenta anni lavora negli impianti sportivi comunali ed è diventato un punto di riferimento per colleghi e cittadini. La sua dedizione al lavoro, unita a una presenza rassicurante, lo ha reso una colonna portante nel mondo del nuoto e nel servizio al pubblico. L’episodio ci ricorda quanto sia fondamentale il ruolo degli assistenti bagnanti, figure spesso invisibili ma imprescindibili per la sicurezza di tutti. La rapidità e la competenza di Cardinali sono l’esempio più concreto di cosa significhi essere un professionista del soccorso in acqua. La sua azione tempestiva ha evitato infatti conseguenze tragiche, dimostrando come la formazione continua e l’esperienza siano strumenti vitali in situazioni di emergenza.

Anche Massimo Pici, presidente della Libertas Rari Nantes, che svolge attività agonistica all’interno dell’impianto riconosce la bravura del collega. "Visto che la nostra società ha 300 ragazzi che fanno attività - osserva - voglio ringraziare e riconoscere il valore della formazione per il personale. Nello stesso tempo, sapere che nell’impianto lavorano professionisti seri e preparati come Andrea tranquillizza me e i genitori, visto anche il numero di atleti che frequentano la piscina. Come dire, i ragazzi sono in buone mani".

S.A.