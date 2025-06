Malore nella piscina comunale, salvato dal nuotatore Cardinali

Perugia, 26 giugno 2025 – Lui si chiama Andrea Cardinali. E' il vice presidente dell'Amatori Nuoto e figura di spicco nel panorama natatorio perugino. L'altro ieri alla piscina comunale Pellini di Perugia ha salvato la vita ad un bagnante. L'uomo era in difficoltà, lui con prontezza e capacità ha praticato una manovra di primo soccorso, per poi applicare il defibrillatore.

Pochi gesti, ma eseguiti in maniera impeccabile e con estrema velocità che se fatti bene salvano le persone. "Cardinali – raccontano dalla Pellini – non è nuovo a gesti di responsabilità: da oltre trenta anni lavora nelle strutture natatorie comunali di Perugia, ed è diventato un punto di riferimento per colleghi e cittadini. La sua dedizione al lavoro, unita a una presenza rassicurante, lo ha reso una colonna portante nel mondo del nuoto e nel servizio al pubblico".

"L’episodio di ieri – aggiunge Massimo Pici, presidente della Libertas Rari Nantes che svolge attività agonistica all'interno dell'impianto, coinvolgendo oltre 300 atleti – ci ricorda quanto sia fondamentale il ruolo degli assistenti bagnanti, figure spesso invisibili ma imprescindibili per la sicurezza di tutti. La rapidità e la competenza dimostrate da Cardinali sono l’esempio più concreto di cosa significhi essere un professionista del soccorso in acqua. La sua azione tempestiva ha evitato conseguenze tragiche, dimostrando come la formazione continua e l’esperienza siano strumenti vitali in situazioni di emergenza. Cardinali è una garanzia e una sicurezza sia per me che per le famiglie che ci affidano i loro ragazzi".