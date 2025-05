Malore in piscina. Ragazzino in ospedale

CASTIGLIONEUn tranquillo pomeriggio in piscina che avrebbe potuto trasformarsi un dramma. Ma, almeno stando ai primi accertamenti sembra che le condizioni del ragazzo trasferito all’ospedale Misericordia non siano gravi. Ma andiamo per ordine. Sono le 17.30 di ieri trascorse da pochissimi minuti quando alla centrale operativa del 118 arriva la richiesta di intervento in località Le Rocchette, nella pineta di Castiglione della Pescaia. C’è da fare preseto, un ragazzino, minorenne, è rimasto o ferito o comunque ha accusato un malore tale da richiedere l’intervento degli operatori sanitari. Da Grosseto per accelerare il soccorso, si alza in volo l’eliambulanza Pegaso. Ma nel luogo indicato intervengono anche un’automedica proveniente da Follonica e un’ambulanza della Croce rossa di Gavorrano. Quando i sanitari arrivano a Le Rocchette compiono una prima verifica sul giovane e poi lo trasferiscono al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, per sottoporlo ad ulteriori accertamenti ed esami. Da quanto trapela sembra che si sia trattato di un malore, non è chiaro se quando il giovane era in piscina o fuori dall’acqua. Comunque vengono attivate le prime cure e dopo poco, gli accertamenti avrebbero tranquillizzato sulle condizioni del ragazzino.Tanto spavento ma, pare, niente di grave.