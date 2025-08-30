Contaminazione nei cibi, 20 persone intossicate alla festa dopo la cena nelle cantine

Arcidosso (Grosseto), 30 agosto 2025 – Si chiama “Aperifrasca”. Ed è il percorso enogastronomico tra le frasche (le cantine) del borgo di Arcidosso pensato per la festa del paese amiatino che si concluderà domani. Una specie di palcoscenico a cielo aperto accompagnato anche da musica. Purtroppo però, l’inconveniente è sempre dietro l’angolo: a causa di un’intossicazione alimentare infatti, almeno venti persone hanno dovuto combattere un serio problema intestinale dopo aver mangiato. Un ’problema’ che ha costretto il gruppo ad andare a farsi visitare al pronto soccorso dell’ospedale di Castel del Piano.

Il cibo era stato preparato in una cucina attrezzata, nella sala polivalente di Arcidosso. E poi trasportato la sera nelle ’frasche’ per farlo mangiare ai visitatori. E’ molto probabile che durante il tragitto o magari in cantina, si sia sviluppata qualche tossina ’poco’ digeribile. E le conseguenze, molto fastidiose, sono state anche al centro di un’indagine dell’ufficio igiene dell’Asl Toscana Sud Est che si è recata ad Arcidosso e ha preso, per poi analizzare, i cibi che sono usciti dalla cucina, risultati poi contaminati. Tutto ok invece per quanto riguarda la salubrità degli ingredienti e la loro preparazione. Qualcosa di storto è andato invece nella ’gestione’ del cibo, consumato poi dopo qualche ora. La cucina è stata dunque chiusa in attesa delle analisi che arriveranno nei prossimi giorni. “La situazione adesso è sotto controllo – ha detto Filippo Mazzi, presidente della Pro loco di Arcidosso – c’è stato un problema che è stato risolto nel giro di qualche ora. La festa continua ed è cambiata la modalità di somministrazione”.