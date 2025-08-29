Il bluff di Putin

CronacaFolloGavo, parla Lo Sicco: "Stiamo crescendo tanto. A Ostia ce la giochiamo"
29 ago 2025
ANDREA CAPITANI
FolloGavo, parla Lo Sicco: "Stiamo crescendo tanto. A Ostia ce la giochiamo"

Trasferta laziale in vista per il Follonica Gavorrano. Domenica, per il primo turno della Coppa Italia di Serie D, i...

Trasferta laziale in vista per il Follonica Gavorrano. Domenica, per il primo turno della Coppa Italia di Serie D, i minerari saranno impegnati a Ostia. "Siamo a buon punto, le gambe cominciano a girare – spiega capitan Fabrizio Lo Sicco – , dobbiamo trovare ancora i tempi in campo, ma le prestazioni mi fanno ben sperare: il lavoro che chiede il mister viene fatto. Io provo a dare il massimo ogni partita, il resto viene da sé".

Sui prossimi avversari. "L’Ostiamare è una società solida e seria, con una buona squadra – sottolinea Lo Sicco –. Nel loro campo sarà difficile. Dobbiamo lavorare bene in settimana e poi ce la giocheremo. La Coppa è un pallino della società, ci teniamo, vogliamo metterci in mostra. Abbiamo iniziato con una vittoria, sono contento di tutti quelli che hanno giocato". I minerari sono infatti reduci dal successo sul Camaiore. "Abbiamo interpretato bene la partita – conclude il mediano –. Non era facile. Siamo stati attenti e compatti, dobbiamo lavorare ancora tanto, ma i ragazzi hanno corso dall’inizio alla fine. Si sta creando qualcosa di bello".

