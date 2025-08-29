FolloGavo, parla Lo Sicco: "Stiamo crescendo tanto. A Ostia ce la giochiamo"

Trasferta laziale in vista per il Follonica Gavorrano. Domenica, per il primo turno della Coppa Italia di Serie D, i minerari saranno impegnati a Ostia. "Siamo a buon punto, le gambe cominciano a girare – spiega capitan Fabrizio Lo Sicco – , dobbiamo trovare ancora i tempi in campo, ma le prestazioni mi fanno ben sperare: il lavoro che chiede il mister viene fatto. Io provo a dare il massimo ogni partita, il resto viene da sé".

Sui prossimi avversari. "L’Ostiamare è una società solida e seria, con una buona squadra – sottolinea Lo Sicco –. Nel loro campo sarà difficile. Dobbiamo lavorare bene in settimana e poi ce la giocheremo. La Coppa è un pallino della società, ci teniamo, vogliamo metterci in mostra. Abbiamo iniziato con una vittoria, sono contento di tutti quelli che hanno giocato". I minerari sono infatti reduci dal successo sul Camaiore. "Abbiamo interpretato bene la partita – conclude il mediano –. Non era facile. Siamo stati attenti e compatti, dobbiamo lavorare ancora tanto, ma i ragazzi hanno corso dall’inizio alla fine. Si sta creando qualcosa di bello".