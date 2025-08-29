Donna finisce fuori strada con l’auto: interviene anche Pegaso per i soccorsi

Manciano, 31 agosto 2025 – Incidente stradale sulla provinciale numero 22 di San Martino sul Fiume Fiora. Ad essere coinvolta una donna di 82 anni, che ha perso il controllo della propria auto finendo addosso ad un albero in una scarpata laterale alla stessa strada. Immediati i soccorsi, sul posto l'ambulanza del 118 di Manciano, della locale Confraternita della Misericordia ed i Vigili del fuoco, che hanno provveduto all'estrazione della signora anziana e rimasta incastrata nell'abitacolo all'interno dell'automezzo.

Intervenuto da Grosseto anche l'elicottero Pegaso ed i Carabinieri di Manciano. La donna è stata trasferita in ospedale a Grosseto con l'elicottero della centrale del 118 di Grosseto. La Confraternita di Misericordia di Manciano costituisce da sempre importante riferimento per la comunità locale di Manciano.

Michele Casalini