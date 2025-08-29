Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaDonna finisce fuori strada con l’auto: interviene anche Pegaso per i soccorsi
29 ago 2025
MICHELE CASALINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Donna finisce fuori strada con l’auto: interviene anche Pegaso per i soccorsi

Donna finisce fuori strada con l’auto: interviene anche Pegaso per i soccorsi

Accade nel territorio comunale di Manciano, sulla provinciale 22, nella frazione di San Martino sul Fiora

La scena dell'incidente e i soccorsi alla donna. Oltre all'ambulanza è intervenuto anche l'elicottero Pegaso

La scena dell'incidente e i soccorsi alla donna. Oltre all'ambulanza è intervenuto anche l'elicottero Pegaso

Per approfondire:

Manciano, 31 agosto 2025 – Incidente stradale sulla provinciale numero 22 di San Martino sul Fiume Fiora. Ad essere coinvolta una donna di 82 anni, che ha perso il controllo della propria auto finendo addosso ad un albero in una scarpata laterale alla stessa strada. Immediati i soccorsi, sul posto l'ambulanza del 118 di Manciano, della locale Confraternita della Misericordia ed i Vigili del fuoco, che hanno provveduto all'estrazione della signora anziana e rimasta incastrata nell'abitacolo all'interno dell'automezzo.

Intervenuto da Grosseto anche l'elicottero Pegaso ed i Carabinieri di Manciano. La donna è stata trasferita in ospedale a Grosseto con l'elicottero della centrale del 118 di Grosseto. La Confraternita di Misericordia di Manciano costituisce da sempre importante riferimento per la comunità locale di Manciano.

Michele Casalini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata