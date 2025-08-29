Su il sipario in piazza Dante. Stasera il Grifone si presenta. Indiani fiducioso: "Vedo impegno"

Una gara dai due volti quella disputata da Riccobono e compagni nell’ultimo test di allenamento contro la Colligiana: primo tempo senza emozioni con una formazione; secondo tempo più vivace con un’altra formazione. Del resto, come sostiene mister Indiani, non esistono più undici titolari fissi perché la titolarità può riguardare ben sedici giocatori. E forse anche più.

"Abbiamo schierato due squadre miste – ha dichiarato il tecnico di Certaldo nel dopogara– e abbiamo disputato un buonissimo allenamento contro un’avversaria di qualità. Prosegue il nostro cammino per raggiungere la migliore condizione; i ragazzi stanno lavorando bene e sono sicuro che presto trarremo i benefici di questo lavoro". Il tecnico del Grifone sembra essere intenzionato nel confermare la difesa a tre. "Moduli e sistemi di gioco – conclude – dipendono soltanto dalle qualità dei singoli giocatori".

Da sottolineare, nell’allenamento congiunto, il debutto in maglia biancorossa del centrocampista Marco Fiorani ultimo arrivato alla corte di mister Indiani. Nonostante la giovane età, classe 2002, Fiorani ha al sua attivo 136 presenze in serie C con Taranto, Messina, Ravenna e Pergolettese. Contratto fino al 2026 con opzione. Ora, crediamo, che la rosa biancorossa possa considerarsi al completo.

Stasera, con inizio alle 21.30, in piazza Dante, il Grosseto presenterà l’organico della prima squadra. L’evento si avvale del patrocinio del Comune.

Domani sera, alle 20,30 i biancorossi di mister Indiani debuttano nella stagione 2025-2026 ospitando allo Zecchini il Terranuova Traiana nella gara secca di Coppa Italia valida per i 32esimi di finale. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari ci saranno i calci di rigore.

A dirigere la partita è stato designato l’arbitro Marco Pascali della sezione di Pistoia; assistenti Daniele Nesi di Firenze e Lorenzo Guidocci di Empoli.