Il Grifone scalda i motori: "Acquisti importanti"

"Siamo ancora in tempo per vincere...". Questa frase di mister Paolo Indiani, in riferimento al passato, rivolta al direttore generale Filippo Vetrini rappresenta la migliore garanzia per il Grosseto in vista del prossimo campionato. La frase è stata riportata dal dg biancorosso ieri mattina nel corso dell’incontro svoltosi nella sala del consiglio comunale tra l’assessore allo sport, onorevole Fabrizio Rossi, edil responsabile della società biancorossa. Presenti anche il patron Gianni Lamioni, il presidente Francesco Lamioni, il segretario Alessandro Bertozzi, il team manager Matteo Faenzi ed il capitano Riccardo Cretella. "Il nostro obiettivo è quello di far sognare I tifosi - ha sottolineato il dg Vetrini - e con la campagna acquisti che stiamo concludendo affidiamo a mister Indiani un gruppo di qualità superiore rispetto alla media di quello delle altre squadre grazie agli sforzi economici del patron Lamioni". "Sono un curvaiolo per tradizione - ha affermato l’onorevole Rossi - per cui con la mia fede calcistica e la mia passione per il Grifone seguirò il Grosseto dal mio posto in Curva Nord. Invito tutti I tifosi e gli sportivi maremmani a seguire il Grosseto". Stasera, inizio alle 21.30 al Porto della Maremma saranno presentate le nuove maglie firmate Errea e sarà illustrata la nuova campagna abbonamenti. Giovedì prossimo, dalle 20, allo stadio "Zecchini" amichevole tra Grosseto e Fiorentina. Intanto altri arrivi: il centrocampista Filippo Bellini, protagonista nel Livorno. In serata l’arrivo del protiere Daniele Cardelli.

Paolo Pighini