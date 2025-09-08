"La Provincia è un punto di riferimento"

Corpo a corpo con sfumature

Corpo a corpo con sfumature
8 set 2025
Prosegue il ’viaggio’ della Provincia nei 28 Comuni del territorio con l’iniziativa ’La Provincia in Comune’, che questa volta ha fatto tappa a Roccastrada. Il Consiglio provinciale di Grosseto ha incontrato gli amministratori comunali per ascoltare i bisogni della comunità.

Il presidente della Provincia, affrontando il tema della viabilità, ha annunciato i lavori previsti nel 2026 per il miglioramento della sicurezza dell’intersezione stradale tra le provinciali 21 Terzo e 157 Roccastrada: è in corso la progettazione per realizzare una rotatoria con un investimento di 350mila euro. Altrettanto importanti e attesi sono i lavori sulla strada del Peruzzo.

"Ma la Provincia – si spiega – non si limita ad occuparsi di viabilità e scuole, sta infatti diventando sempre di più un punto di riferimento tecnico e amministrativo per sostenere i Comuni in progettazioni e interventi complessi, garantendo professionalità, legalità e rispetto delle scadenze. Durante l’incontro è stato affrontato anche questo aspetto, sottolineando l’importanza di rafforzare il ruolo della Provincia come Casa dei Comuni, ovvero come luogo in cui i Municipi del territorio possano trovare supporto, competenze e servizi per affrontare sfide complesse che da soli non riuscirebbero a sostenere".

I servizi che la Provincia di Grosseto mette a disposizione delle amministrazioni comunali coprono vari settori: dalla Stazione Unica Appaltante (Sua), che garantisce assistenza tecnica e giuridica ai Comuni sugli appalti, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap), che semplifica i rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni; dal supporto organizzativo agli studenti disabili alla programmazione della rete scolastica; dalla formazione professionale fino alle progettazioni per i fondi comunitari.

