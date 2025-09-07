Esplosione nella sede della Pro Loco, 2 persone ferite. Ipotesi fuga di gas

Scansano (Grosseto), 7 settembre 2025 – Momenti di paura a Pancole, nel Grossetano, dove in seguito a un’esplosione nei locali della Pro Loco sono rimaste ferite due persone. Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno preso in carico i due feriti mentre i pompieri hanno effettuato le verifiche di stabilità dell’edificio. Da ricostruire la precisa dinamica dell’evento ma, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere stata una fuga di gas a generare l’esplosione nei locali di proprietà del Comune di Scansano, ora dichiarati inagibili.