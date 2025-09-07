Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Grosseto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ValdicecinaGelaterie ToscanaCarlo Acutis miracoliChiude negozioMeteo previsioniParacadutista morto
Acquista il giornale
CronacaEsplosione nella sede della Pro Loco, 2 persone ferite. Ipotesi fuga di gas
7 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Esplosione nella sede della Pro Loco, 2 persone ferite. Ipotesi fuga di gas

Esplosione nella sede della Pro Loco, 2 persone ferite. Ipotesi fuga di gas

Paura a Pancole, nel Comune di Scansano, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri

Esplosione a Pancole, sul posto i mezzi del 118, carabinieri e vigili del fuoco (Foto di repertorio)

Esplosione a Pancole, sul posto i mezzi del 118, carabinieri e vigili del fuoco (Foto di repertorio)

Per approfondire:

Scansano (Grosseto), 7 settembre 2025 – Momenti di paura a Pancole, nel Grossetano, dove in seguito a un’esplosione nei locali della Pro Loco sono rimaste ferite due persone. Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno preso in carico i due feriti mentre i pompieri hanno effettuato le verifiche di stabilità dell’edificio. Da ricostruire la precisa dinamica dell’evento ma, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere stata una fuga di gas a generare l’esplosione nei locali di proprietà del Comune di Scansano, ora dichiarati inagibili. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata