Fiamme in Valdicecina, case minacciate. In azione elicotteri e squadre di terra

Montecatini Val di Cecina (Pisa), 7 settembre 2025 – Anche se il caldo africano di agosto è passato, non è finita purtroppo la stagione degli incendi.

Un incendio boschivo è divampato a Miemo, nel territorio comunale di Montecatini Val di Cecina. E’ dunque entrato in funzione il sistema antincendi boschivi Aib della Regione Toscana.

"La nostra sala operativa – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani – ha disposto invio immediato di due elicotteri regionali, dieci squadre di volontari Aib, operai forestali insieme ai vigili del Fuoco, sotto il coordinamento di due direttori operazioni”.

Le fiamme sono partite all’ora di pranzo e hanno colpito oliveti e boschi sopra l’abitato, minacciando anche alcune case. Il vento complica le operazioni di spegnimento, mentre sono in valutazione ulteriori rinforzi aerei e di terra. “Grazie a tutte le donne e gli uomini impegnati”, conclude Giani.