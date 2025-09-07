Cascina, avviso per cercare strutture per ospitare matrimoni e unioni civili

Cascina, domenica 7 settembre 2025 - L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso esplorativo per verificare la disponibilità di proprietari o di coloro che possono disporre di strutture o edifici nel Comune di Cascina caratterizzati da particolare interesse estetico, turistico, storico, architettonico e aperti al pubblico, disponibili a destinare una porzione degli stessi per l’istituzione di uffici separati di stato civile per la sola celebrazione di matrimoni civili e unioni civili. La domanda di adesione deve essere redatta secondo il fac simile presente sul sito del Comune (https://www.comune.cascina.pi.it/it/news/avviso-pubblico-esplorativo-per-l-individuazione-di-sedi-destinate-alla-celebrazione-di-matrimoni-e-o-unioni-civili), firmata dal proprietario o dall’avente titolo, con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Questa deve essere presentata entro e non oltre le 12 del giorno 4 ottobre 2025, utilizzando una delle seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Cascina, Corso Matteotti 90, Cascina (Pi), in busta chiusa recante la dicitura “Avviso pubblico - Istituzione di ufficio separato di stato civile” dal lunedì al venerdì ore 9-13, martedì e giovedì anche ore 15-17; invio tramite raccomandata AR indirizzata al Comune di Cascina (PI), Corso Matteotti 90 – 56021 Cascina (Pi), recante all’esterno la dicitura “Avviso pubblico - Istituzione di ufficio separato di stato civile” (farà fede il timbro postale di ricezione al protocollo dell’Ente); invio tramite pec a [email protected]. Le mail ordinarie sono rifiutate in automatico dall’indirizzo pec: la responsabilità di errati invii ricade sul mittente.