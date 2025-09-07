Cascina, doppio bando per la valorizzazione del centro storico

L’amministrazione comunale parteciperà a un bando regionale per intercettare fondi destinati alla rivitalizzazione del centro storico, affidando i fondi sfitti, e acquisiti in comodato gratuito dal Comune, ad associazioni di categoria, sociali o culturali. L’amministrazione di Cascina punta a testare un progetto di rivitalizzazione del centro storico basato sul recupero di immobili sfitti situati e aventi accesso diretto da Corso Matteotti, idonei a ospitare eventi e iniziative culturali, sociali e commerciali.

Nella relazione di avvio del provvedimento del Piano Operativo Comunale, infatti, tra gli obiettivi principali ci sono “la valorizzazione e riqualificazione del centro storico attraverso la tutela ed il recupero del patrimonio edilizio, la qualificazione ed il rinnovo dello spazio pubblico attraverso interventi di arredo urbano, lo sviluppo e la promozione della rete degli esercizi di vicinato (centro commerciale naturale), il recupero e la valorizzazione degli spazi culturali (Teatro Bellotti Bon), il sostegno alla residenza; e il recupero e riqualificazione dei complessi artigianali ed espositivi dismessi mediante appropriate strategie di rigenerazione urbana orientate a favorire la formazione di nuovi spazi pubblici, l’insediamento di attività qualificate di servizio a carattere pubblico e privato, l’attrazione di nuova popolazione residente per la rivitalizzazione, anche in termini socio economici, del centro storico e delle aree urbane contermini.Tra gli obiettivi specifici per gli insediamenti e per il recupero del patrimonio edilizio storico esistente riferiti alla qualità urbana, alla socialità e all’identità delle frazioni, c’è la promozione dell’attrattività commerciale del centro storico di Cascina e delle frazioni, in un’ottica di offerta integrata (commercio, svago e turismo attraverso gli alberghi diffusi), valorizzando gli assi storici, le attività commerciali di vicinato e artigianali che conservano i caratteri identitari propri del centro storico”.

Corso Matteotti è popolato da numerosi ristoranti e bar, ma soffre tuttavia la presenza di numerosi fondi sfitti che in passato rappresentavano la sede di floride attività commerciali catalizzatrici di presenze e passaggio in città, e che assicuravano la vivacità del centro cittadino. La mancata frequentazione del centro storico di Cascina contribuisce a un generalizzato e crescente degrado sociale, culturale ed economico della città, e occorre intervenire con adeguati progetti di riqualificazione. Per questo il Comune ha pubblicato due bandi, uno rivolto ai proprietari di fondi con accesso da via Matteotti, e uno alle associazioni. Per i primi sarà stilato un contratto di comodato d’uso gratuito che avrà una durata massima compresa tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026. L’amministrazione, poi, cederà gli spazi ad associazioni che verranno individuate con il secondo bando pubblicato. Per entrambi i bandi, le proposte dovranno essere consegnate o inviate via Pec al Comune entro il 10 settembre: i modelli sono scaricabili dall’albo pretorio sul sito del Comune.