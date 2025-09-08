Parchi eolici e agrivoltaici, Maremma presa d’assalto. E si infiamma la polemica

Grosseto, 8 settembre 2025 – In Maremma torna alta la tensione intorno ai grandi impianti di energia rinnovabile. Negli ultimi giorni, il ministero ha riaperto la consultazione pubblica su tre progetti già sottoposti a osservazioni, suscitando nuove polemiche da parte di cittadini, comitati e associazioni locali. A riaccendere il dibattito è, in particolare, il parco eolico di Pitigliano, proposto da Rwe Renewables Italia Srl: un impianto da 140 Mw, con 20 aerogeneratori previsti tra i comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano e Onano. Insieme a questo, sono tornati in valutazione anche due progetti agrivoltaici: uno a Manciano da 27,5 MWp, e uno nella zona del Poggione, alle porte di Grosseto, da 45,78 MWp. La novità che ha generato maggiore sconcerto è la terza pubblicazione dei progetti sul sito del Mase. Secondo la normativa nazionale, infatti, il procedimento di consultazione pubblica può prevedere al massimo due tornate di osservazioni.

Il tema centrale resta aperto: può la transizione ecologica procedere ignorando le caratteristiche ambientali e sociali dei territori coinvolti? A esprimere scetticismo sono anche altri Comuni maremmani. A Magliano in Toscana e Scansano, la Regione Toscana ha espresso parere contrario sul progetto del Gruppo Visconti Scansano Srl, che prevede 11 aerogeneratori da 7,2 Mw a ridosso del Parco della Maremma e nelle terre del Morellino di Scansano, zona a forte vocazione agricola e turistica. Stessa sorte per altri progetti simili: la Regione ha bocciato anche l’eolico a San Donato, il tanto contestato Pitigliano un altro agrivoltaico a Manciano. Ma ciò non vuol dire che i progetti non si faranno l’ultima parola spetta al Mase. Ma le proposte non si fermano: a Grosseto, Castiglione della Pescaia e Gavorrano, sono in fase di valutazione ulteriori progetti. Tra questi spicca il Parco Eolico Grosseto, da 60 Mw, presentato dalla società Revalue Wind 1 Srl.

A Gavorrano, invece, cresce la preoccupazione per l’impianto agrivoltaico “Gr Gavorrano”, che si estenderebbe su tre lotti (oltre 80 ettari totali) per una potenza complessiva di oltre 44 Mwp, tra Giuncarico e Castellaccia. In un territorio come la Maremma, dove paesaggio, biodiversità e agricoltura rappresentano un valore identitario e strategico, la sfida della transizione energetica rischia di trasformarsi in un conflitto ambientale e sociale, se non accompagnata da pianificazione, ascolto e coerenza normativa. E a tutto ciò si aggiunge l’annuncio delle ultime ore della Revalues Energies che per bocca del suo Ceo Marco Corsetti ha spiegato di aver pronto un progetto per un impianto agrivoltaico di 160 ettari che si vorrebbe realizzare nel territorio comunale di Sorano.